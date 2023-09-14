מאות תלמידי תלמוד תורה "אוצר התורה" בקריית אתא וילדי המכינה זכו לביקור מרומם ומרגש של יו"ר ש"ס אריה דרעי, ראש העיר קריית אתא יעקב פרץ וראשי רשת החינוך | חברי המשלחת התפעלו מהיקף הידיעות של התלמידים ורמת הלימודים הגבוהה | תיעוד (חרדים)
השופט אליקים רובינשטיין, החליט לדחות את בקשת חיים אמסלם להוצאת צווי מניעה נגד בכירים בתנועת ש"ס, בהם עמי אילוז המועמד במקום ה-14 ברשימת ש"ס, שאול פרץ ויהודה אבידן, ולאסור עליהם פעילות פוליטית בשל תפקידם הציבורי. הסיבה לדחייה, אילוז יצא לחופשה ללא תשלום, והבקשה נגד פרץ ואבידן הוגשה ללא תצהיר (פוליטי, חרדים)