"דור של יראי השם": ביקור מרגש בת"ת "אוצר התורה" בקריית אתא

בסוף השבוע האחרון זכות מאות תלמידי תלמוד תורה "אוצר התורה" בקריית אתא וילדי המכינה לביקור מרומם ומרגש.

יחד עם צוות המלמדים המסור והנהלת המוסדות בראשות הרב עמי אילוז קיבלו מאות התלמידים את המשלחת החשובה בראשותו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, ראש העיר קריית אתא יעקב פרץ, ח"כ חיים ביטון, רב הת"ת הרב לוי הרוש, מנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף' הרב אביגדור אוחנה, סמנכ"ל הרשת ישי יזדי ואישי ציבור נוספים.

האורחים התקבלו בשירה על-ידי מקהלת הת"ת בעוד יתר התלמידים מנופפים בדגלים.

בדבריו, שיבח יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי את הצוות החינוכי על מסירותו ועל גידול דור של יראי שמים ובני תורה וכן הפליג בדברי שבח על ההנהלה בראשות הרב עמי אילוז שעושה לילות כימים כבר עשרות שנים להצלחת המוסדות בקרית אתא, בעכו ועוד.

לאחר מכן נכנסה המשלחת אל הכיתות שם הם בחנו את התלמידים והתרשמו מהיקף הידיעות ורמת הלימודים הגבוהה לצד האווירה החינוכית המיוחדת הנובעים מההשקעה הגדולה של ההנהלה והמלמדים.

הביקור המרומם נחתם בהתעלות והבנה כי ת"ת "אוצר התורה" בקריית אתא ימשיך להאיר את העיר בתורה, חינוך ויראת שמים – בגאון ובגאווה.