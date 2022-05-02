בעבר, תהליך של תיאום מס היה כרוך בהמתנה ממושכת בתורים במשרדי פקיד השומה ומילוי טפסים ידניים מסורבלים | כיום, בזכות המהפכה הדיגיטלית של רשות המיסים, ניתן לבצע תיאום מס מקוון תוך דקות ספורות מהמחשב הביתי | מדובר בכלי חיוני עבור כל מי שעובד ביותר מעבודה אחת, המבטיח שלא תשלמו מס גבוה מהנדרש לאורך שנת המס
