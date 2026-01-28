מליאת הכנסת אישרה הצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. 34 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

על פי ההצעה, עובדת עצמאית לא תאבד את זכאותה לדמי לידה גם אם היא עוסקת בעסקה בתקופת חופשת הלידה וההורות, אם התקיימו לגבי עיסוקה התנאים המצטברים הבאים.

היקף עיסוקה לא עולה על 80 שעות לחודש; היא עסקה במשלח ידה לפחות 12 חודשים רצופים שקדמו ליום הקובע; העסק שבבעלותה הוא עסק זעיר או עסק קטן כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כדי להקל על נשים עצמאיות ובעלות עסקים, מוצע לאפשר להן לעבוד במהלך תקופת הלידה וההורות עד 80 שעות בחודש – כחצי משרה, ללא צורך בקבלת אישור על כך מהמוסד לביטוח לאומי. בכך, ניתן יהיה להגדיל את שיעור הנשים העצמאיות, לעודד יציאת נשים לשוק העבודה העצמאי ולסייע להן להמשיך להפעיל את עסקיהן במהלך תקופת הלידה וההורות מבלי לאבד את זכאותן לדמי לידה".