עם סיום ימי השובבי"ם הוזמן האדמו"ר מסקאליע למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזענבורג במונסי | האדמו"ר נשא משא מרתק שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, תוך שהוא מתבל את דבריו בסיפורי צדיקים ובהדרכות מעשיות לעלייה בתורה וביראת שמיים בדרכי החסידות (עולם הישיבות - חסידים)
"לפי דעתם הקלוקלת, משום מצוות ישוב ארץ ישראל יש לעקור את כל תרי"ג מצוות התורה", כך אמר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג על הנהגת הציבור הציוני-דתי במהלך שיעור 'חומש רש"י' שנשא בסוף השבוע שעבר. הרבי התייחס להסתה נגד המגזר החרדי ואמר: "לא נופלת מהשיטנה הנאצית" (חדשות, חרדים)