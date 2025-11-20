כולנו עושים החלטות כל הזמן, לפעמים בדברים קטנים ולפעמים בדברים גדולים יותר, אבל האם אנו באמת שולטים בהחלטות שאנו לוקחים או שהכל 'מכור מראש'? | מחקרם החדשני של דניאל כהנמן ועמוס טברסקי עשה מהפך של ממש בכל מה שהיה ידוע ומקובל בנוגע לקבלת החלטות | מהם העקרונות העומדים מאחורי ההחלטות? האם אנו מעדיפים רווח או שמה הימנעות מהפסד? וגם, מהו 'אפקט המסגור'? כל מה שצריך לדעת לפני קבלת החלטה (פסיכולוגיה)
למה לפעמים קשה לקבל החלטות? מדוע האתגר מתעצם אצל אנשים עם הפרעת קשב (ADHD)? בקבלת החלטות החירות פוגשת את ההכרח: אי אפשר הכל. בחירות עצמה יש הכרח – חייבים להחליט וגם אי החלטה היא החלטה | האם נחשוב שההכרח להחליט הוא עצמו חירות או שנתקע בהגנה על חירות מדומה? | ד"ר חיים דיין בטור מיוחד (מגזין כיכר)
הכתבה הזו מיועדת לכל מי שלא בטוחה איזה מקצוע היא רוצה ללמוד ואיזה שידוך מתאים לה, לזו שלא יודעת אם היא רוצה לאכול, לישון או לצאת להליכה וזו שעבורה גם קניה בסופר יכולה להיות מסע התלבטויות מפרך (אימון אישי)
לא פעם אנחנו עומדים בצמתים חשובים בחיים שבהם אנחנו צריכים לקבל החלטות, ובשלב זה המוח והרגש "מתקוטטים" ביניהם, זה אומר כך והאחר אומר אחרת • מנחם זיגלבוים, מאמן אישי למצוינות מלמד איך עושים את זה (אימון אישי)
אנחנו מקבלים החלטות חשובות בחיים, אבל מפחדים לבצע אותן. הפחד מפני השינוי לפעמים עלול לשתק אותנו רגע לפני הביצוע. כך לפני שידוך, כך לפני קניית דירה, לפני מעבר למקום עבודה ולפני כל החלטה חשובה בחיים. מה עושים? איך מתגברים על הפחד? • הקואוצ'ר החרדי מנחם זיגלבוים במאמר אימון ברוח יהודי, מוגש לערב חג קריעת ים סוף (אימון אישי)
כולנו עמדנו במצבים בהם התקשינו
להחליט, אם זה היה לפני קניית דירה ואם זה בדברים פעוטים כמו קניות בסופר. מה גורם לנו לקושי להחליט? איך מתגברים על הקושי הזה? ומה הדרכים להחליט החלטה נכונה ואובייקטיבית? החלטה נכונה חוסכת לנו אלפי שקלים וטעויות צרכניות, באו ללמוד איך עושים זאת
מול מאות מנהלי מוסדות חב"ד שהתכנסו אמש לוועידה השנתית, הרצה אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, את משנתו בנושא ניהול ארגון. הוא סיפר על חיסול שחאדה, הניסיון הכושל של חיסול רבי-מרצחים והמשט שהסתבך בשבוע האחרון וקישר הכל למושג "קבלת החלטות". וגם: הווידוי האישי של דיכטר. סיקור מיוחד (בכיכר)