נשיאי העולם בכנס G20 ( צילום: צילום מסך מרשתות חברתיות )

במשך שמונה שנים כנשיא ארצות הברית, ברק אובמה ניצב בפני החלטות גורליות מדי יום. אך מעבר לבחירת האסטרטגיה למדיניות חוץ או ניהול משברים כלכליים, אובמה קיבל החלטה שגרתית אחת שהפכה לאנקדוטה מפורסמת: הוא לבש רק חליפות בגווני אפור או כחול. הבחירה הזו לא נבעה מחוסר עניין באופנה, אלא מאסטרטגיה קוגניטיבית מחושבת.

אתה תראה שאני לובש רק חליפות שחורות, אפורות או כחולות," הסביר אובמה בראיון שהעניק לכתב העת "ואניטי פייר", "אני מנסה לצמצם החלטות. אני לא רוצה לקבל החלטות לגבי מה אני אוכל או לובש. כי יש לי יותר מדי החלטות אחרות לקבל". מנהיגים נוספים, כדוגמת סטיב ג'ובס עם התלבושת השחורה האחידה שלו, פעלו על פי אותו עיקרון. הנשיא המשיך והדגיש את הצורך "להרגיל את עצמך" כדי לא להיות מוסח על ידי עודף אפשרויות, והתייחס למחקרים המראים כי עצם הפעולה של קבלת החלטות מחלישה את היכולת לקבל החלטות נוספות.

צבעים כהים בלבד. ברק אובמה בחליפה ( צילום: Shutterstock )

התופעה שאובמה תיאר מכונה "עייפות מהחלטות" (decision fatigue). זהו מצב של עומס מנטלי ורגשי המתרחש לאחר סדרה ארוכה של בחירות, אשר פוגע ביכולת המוחית להמשיך ולקבל החלטות איכותיות לאורך היום. בעידן המודרני, שבו "עומס בחירה" מציע לנו אינסוף אפשרויות בכל רגע נתון, חופש הבחירה הופך לנטל שוחק. הוויתור האסטרטגי על חירות הבחירה במיקרו, כפי שהפגין אובמה, הוא הכרה בכך שהבחירה היא משאב קוגניטיבי יקר, שאינו זמין באופן אינסופי.

המחיר האמיתי של כל החלטה

עייפות מהחלטות אינה רק תחושה מעורפלת של תשישות בסוף יום העבודה. מדובר במנגנון קוגניטיבי בעל השלכות מעשיות ומרחיקות לכת. כאשר המוח מותש, הוא מחפש קיצורי דרך או נופל לדפוסי פעולה הרסניים. התוצאות הנפוצות כוללות קבלת החלטות אימפולסיביות כמו קניות פזיזות וזלילת ג'אנק פוד ללא הגבלה, תוקפנות מוגברת כלפי עמיתים ומשפחה, או לחלופין הימנעות מוחלטת ממעשה, פעולה שלעיתים גורמת לבעיות חמורות אף יותר.

הבסיס התיאורטי לעייפות מהחלטות נגזר ממודל הכוח של ויסות עצמי שפותח על ידי הפסיכולוג החברתי הד"ר רוי באומייסטר ועמיתיו. לפי מודל זה, המכונה גם "דלדול האגו", יכולתנו לוויסות התנהגות ולקבלת החלטות מורכבות היא משאב פנימי מוגבל, בדומה לשריר המתעייף לאחר מאמץ. ככל שאנו משתמשים במשאב זה, למשל בעיבוד מידע לקראת קבלת החלטה, הוא מדלדל.

הד"ר רוי באומייסטר ( צילום: Roy Baumeister website )

הדגמה חזקה להשפעה הפיזית-קוגניטיבית של הדלדול נמצאה במחקר מזעזע שניתח החלטות שיחרור על תנאי של שופטים מנוסים. החוקרים תיעדו את שלושת מחזורי ההחלטה היומיים של השופטים, המופרדים על ידי שתי הפסקות אוכל קבועות. התוצאות הראו כי אחוז האישורים לבקשות השחרור על תנאי ירד בהדרגה מכ-65% לכמעט אפס במהלך כל מחזור. מיד לאחר הפסקת האוכל, כשאכלו ושתו, אחוז האישורים קפץ בחזרה לכ-65%.

מחקר זה מצביע על כך שמשתנים חיצוניים לכאורה, כמו רמת הגלוקוז והעייפות הפיזית הנגרמת מרעב, משפיעים באופן דרמטי על איכות השיפוט, גם כאשר מדובר בהחלטות בעלות משקל משפטי ומוסרי גבוה ובאנשים בעלי כישורים ואינטילגנציה גבוהים במיוחד. הלקח הוא שיש להכיר בכך שחוסר שינה, רעב או תשישות פיזית עלולים לפגוע משמעותית ביכולתנו לקבל החלטות נבונות, מה שמחייב אותנו להתמקד באסטרטגיות מניעה, תוך הכרה בכך שהמשאב הקוגניטיבי מוגבל.

חשוב לציין כי מודל דלדול האגו עצמו עומד כיום בפני ביקורת משמעותית בקהילה המדעית, וסובל ממשבר שכפול. חוקרים רבים טוענים כי התיאוריה המקורית סובלת מחוסר בהירות קונספטואלית. וחלף זאת, יש המציעים כי התופעה שאנו חווים היא עייפות קוגניטיבית חולפת, המדגישה את הצורך בתחזוקה פיזית ומנטלית. על אף המחלוקת התיאורטית, הראיות להתרחשות התוצאה, כלומר ירידה באיכות ההחלטות כפונקציה של עומס, נותרות חזקות, כפי שמדגים מחקר השופטים. לכן, האסטרטגיה המעשית נשארת זהה: אין להשאיר החלטות מורכבות למצב של תשישות, אלא להקדים את הדיון בהן לשעות השיא של המוח, בדרך כלל בשעות הבוקר.

קבלת החלטות תלויה בדברים רבים ( צילום: Shutterstock )

כוחו של הקבע: תובנות מהמסורת היהודית

לקבע ביהדות יש מקום של כבוד. החל מ'עשה תורתך קבע' עבור דרך 'כל הקובע מקום לתפילתו אלהי אברהם בעזרו' וכלה בציווי שלא מותיר ספק לחשיבות הקביעות למניעת ספקות - 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'. כל זה אינו רק מנהג חסר טעם חלילה, זהו יסוד של יציבות נפשית והתנהגותית. סדרי התפילה, זמני הארוחות, שמירת השבת וההלכות היומיומיות יוצרים מערכת קבועה שמפחיתה את הצורך בקבלת החלטות חוזרות ונשנות ובונה מסגרת איתנה. אדם הגדל לחיים שאינם דתיים הרי הוא פחות מחוייב לזמנים ומצוות וסדר יומו אינו בהכרח בעל רגליים יציבות.

כאשר הסדר ברור והפעולות נעשות כהרגל, האדם משתחרר מהעומס המחשבתי של בחירה מתמדת וחייו מתנהלים בשלווה ובכוונה. ואז, כשקבע מקום לתפילתו יכול הוא להוסיף כוונה בתפילתו, וכשעשה לו רב הרי הוא מסתלק בכך מן הספק ונשאר עם ידיעה ברורה במה שמוטל עליו לעשות.

הקבע יוצר מסגרת המגינה מהתפזרות, מוסיפה לחיזוק השליטה העצמית ולצמצום טעויות הנגרמות מהיסוס או עייפות החלטות. וזוהי הנקודה אותה העבירו לנו חז"ל במקומות שהזכרנו וכמוהן במקומות רבים נוספים, בכדי להפוך את המשמעת והקביעות לכלי מעשי לשמירה על איזון ושלווה.

שלוש תפילות ביום מלמדות על חשיבותה של הקביעות. מתפלל בכותל המערבי ( צילום: Ben Hakoon/Flash90 )

קביעות כיצד? - כלים מעשיים ליישום

כדי ליישם את עקרונות הקבע בחיי היומיום ולנצח את עייפות ההחלטות, חשוב לאמץ מספר אסטרטגיות מרכזיות. ראשית, אוטומציה של שגרות. יש ליצור מערכות קבועות סביב החלטות יומיומיות שוחקות. זה כולל למשל קביעת מלתחה מצומצמת כמו חליפות אפורות או כחולות (כמובן שלא בצורה חד משמעית, אבל כן להימנע מחוסר יציבות בנושא הביגוד), תפריט ארוחות קבוע מראש עד כמה שניתן או זמנים קבועים לעבודה שגרתית. יצירת הרגלים מפתחת מסלולים אוטומטיים עבור המוח ומפנה את משאבי קבלת ההחלטות לטובת עניינים חשובים יותר.

שנית, איגוד החלטות הוא טכניקה חיונית לחיסכון במשאבים. במקום לפזר משימות דומות כמו מענה למיילים, שיחות טלפון או ניהול חשבונות לאורך היום, יש לקבץ אותן לבלוק זמן אחד. זה מפחית דרמטית את עלות המעבר הקוגניטיבי ומשפר את איכות הביצוע, כיוון שמאפשר כניסה למצב זרימה מרוכז. לדוגמה, ניתן להקדיש שעתיים בבוקר לעבודה עמוקה על פרויקט מרכזי, ואחריהן שעה אחת לטיפול מרוכז במיילים ובמשימות אדמיניסטרטיביות.

שלישית, תעדוף ותזמון אסטרטגי. יש להקפיד לטפל בהחלטות המורכבות והקריטיות ביותר בשעות הבוקר, כאשר המשאב הקוגניטיבי נמצא בשיאו. עייפות מהחלטות מעודדת אותנו להימנע מקבלת החלטות סבוכות או להפחית את יכולתנו להתפשר, ולכן עדיף לישון על זה מאשר לקבל החלטה גורלית בסוף יום מתיש.

רביעית, האצלת סמכויות והגבלת מידע. על מנהלים ואנשי מקצוע ללמוד להאציל החלטות שאינן דורשות את מומחיותם. בנוסף, יש לצמצם באופן אקטיבי את כמות המידע המיותר שאנו צורכים, שכן עומס יתר של מידע לא חיוני מכלה אנרגיה מנטלית. דוגמה בולטת לכך היא הצורך בניקוי קבוע של תיבת המייל, שכן נוכחות של עשרות מיילים שלא נקראו מהווה עומס קוגניטיבי מתמיד.

לבסוף, תחזוקה פיזיולוגית. כפי שהוכח במחקר השופטים, רמת הגלוקוז והמנוחה משפיעות ישירות על היכולת הקוגניטיבית. לכן, קבלת מנוחה מספקת, נטילת הפסקות יזומות ואכילת חטיפים בריאים המכילים גלוקוז במהלך היום, חיונית לתדלוק המשאב הקוגניטיבי ולשמירה על יכולת ויסות עצמי גבוהה.

היתרון של ויתור על חופש

עייפות מהחלטות היא אתגר מובהק של העידן המודרני, שבו השפע הבלתי נגמר של הבחירה הופך לעיתים קרובות למקור לתשישות ולירידה באיכות החיים. ההבנה המדעית והפילוסופית כאחד מובילה למסקנה דומה: משאבי הריכוז והשיפוט שלנו מוגבלים.

אימוץ קבע מכוון ואסטרטגי בחיי היומיום, בין אם זה באמצעות לבישת חליפה אחידה, איגוד משימות או תזמון קבלת החלטות חשובות, הוא הדרך היחידה להבטיח שיש לנו את האנרגיה המנטלית הנדרשת להפעיל כוונה איכותית ברגעים המכריעים. כדי לקבל החלטות טובות באמת, עלינו ללמוד לבחור מתי לא לבחור, ולהשאיר את המאמץ המנטלי היקר שלנו להחלטות שבאמת קובעות את איכות חיינו ומטרותינו.