רבנים, אימאמים, שייח'ים ועוד מנהיגי דתות, הוזמנו היום לטקס שינסה להרבות שלום ולהסביר את הצד הישראלי למה שקרה בשביעי לאוקטובר, אך למרות, הרצון הטוב של כל הצדדים והידיעה כי כינוס כזה יכול להועיל מאוד למאמצי ההסברה הישראלית, משרד הפנים החליט למנוע מאנשי דת מוסלמים להשתתף בכינוס - ולמה? למשרד הפנים הפתרונים | כל הפרטים (חדשות בארץ)
סגן השר אורי מקלב, ביקר מוקדם יותר עם ג'יפ משוריין, בבתים ההרוסים בקיבוץ בארי ובבית הדפוס של הקיבוץ, בחמ״ל השליטה של קיבוץ אורים, ונועד עם ראש המועצה האיזורית מרחבים, יחד עם ראשי הקהילה החרדית של היישוב תפרח | תיעוד וסיקור (חרדים)