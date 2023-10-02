מחקר חדש חושף כי ציורי הסלע הענקיים בקניוני לואור פקוס במערב טקסס - ציורים שהיו חידה סתומה במשך שנים - נוצרו באירועים טקסיים מרוכזים לפני אלפי שנים, ומציג מסורת אמנותית־טקסית רציפה שנמשכה כ־4,000 שנה והשפיעה על תרבויות אינדיאניות ומסואמריקניות מאוחרות יותר (בעולם)
אמנות או וונדליזם? מי מצייר על הקירות ברחובות ומדוע? ואיך עושים כתובות ענק על בניינים • איך פשקווילים הפכו לאומנות מחאה והאם מרוויחים מזה כסף • סיור במעוז היצירה, ביקור בגלריות ושיחה עם חוקרי תרבות • וגם 'הכתובת על הקיר' בנביא יחזקאל (מגזין)