חוקרים באוניברסיטת Maynooth שבאירלנד פיתחו טכנולוגיה אלקטרוכימית שמצליחה להבליט טביעות אצבע על קליעים שנורו ותרמילי נשק שנמצאו בזירת אירוע, גם זמן רב לאחר הירי | הממצא עשוי לשנות את אופן חקירת מקרי ירי ולשפר משמעותית את סיכויי הפענוח, גם באירועים שלא היו מפוענחים עד היום (בעולם)
שמשת החלון הממגונת בלשכת חבר-הכנסת מיכאל בן-ארי נמצאה אתמול מנופצת. קצין הכנסת הובהל ללשכה והחל לחקור את האירוע. ל"כיכר השבת" נודע כי כל כיווני החקירה נבדקים כעת, כולל ניסיון התנקשות בחייו של בן-ארי. "אף-אחד לא יעצור אותי", הוא אומר. ומה גרסת המשטרה? בפנים: וידאו בלעדי מהזירה (ביטחון)
מעטפה ובתוכה קליע הגיעה היום ללשכת ראש עיריית בית-שמש משה אבוטבול. "מי שיקח בית-הספר ניקח את חייו", נכתב במכתב המאיים שצורף. בשיחה טלפונית מחו"ל תוקף אבוטבול: "אני מעריך שהמכתב נשלח על-ידי אדם שצפה בכתבה ששודרה אצל יאיר לפיד בשבת, בה האשימו אותנו". כל הפרטים (בארץ)