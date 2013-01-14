היום מלאו 42 שנה להסתלקותו של סידנא בבא סאלי זיע"א • מעבר לסיפורי הברכות והנסים, הסתתרה דמות עם עוצמה נפשית נדירה • צדיק שהכאב עיצב אותו והחמלה הייתה המצפן שלו | עשר עובדות על הלב הגדול מנתיבות (חרדים)
מאות מתפללים שהגיעו לנתיבות בצהרי יום שישי נאלצו לשוב על עקבותיהם לאחר שמתחם הקבר של כ"ק האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצקו"ל, ה'בבא סאלי', נסגר בשעה 2. צלם 'כיכר השבת' תיעד את רחבת הציון בעת שנסגר למגינת ליבם של מאות מתפללים מרחבי הארץ. צפו בתמונות
ההילולא הכ"ח תיפתח בהכנסת ספר תורה להיכל הקודש במתחם הציון בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, שרים, חכ"ים ואישי ציבור, אברכי ותלמידי מוסדות הבאבא סאלי והמוני בית ישראל. במוסדות הבבא סאלי מבקשים מעשרות אלפי המשתתפים המגיעים להילולא להישמע להוראות הסדרנים והשוטרים ולשמור על גדרי הצניעות במקום