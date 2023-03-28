בגיל 18 הוא איבד את רגלו לסרטן. אך במקום לשקוע בייאוש, הוא החליט לרוץ חוצה יבשת כדי לעורר מודעות ולגייס כסף למחקר רפואי | הסיפור של טרי פוקס אינו רק על ספורט או גבורה, אלא על האמונה העמוקה של אדם אחד בכך שגם בזמן שבר אפשר להבעיר אש של תקווה שתיגע במיליונים (פסיכולוגיה)
הגר"ח קנייבסקי פונה בשעות הבוקר אל המרכז הרפואי "מעייני הישועה" לאחר שנפל בביתו. בני ביתו חששו כי רגלו של הגר"ח נשברה, אולם מבית-החולים מבהירים כי מדובר בחבלה קלה. רק לפני חודשיים שוחרר מרן הגר"ח קנייבסקי מאישפוז בן כמה ימים ב"מעייני", לאחר שחש ברע. דיווח (חרדים)