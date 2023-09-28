הזמר מוטי שטיינמץ מלווה במקהלת 'מלכות ו'שירה', מקהלת הילדים 'אידיש נחת', בליווי המוזיקלי של תזמורת פרייליך, תחת הניצוח של רובי בנט, בביצוע ליצירת המופת של בעל האמרי חיים זצוק"ל מתוך סיום 'דרשו' (סינגלים)
בשל ריבוי המשתתפים, ייערכו שני מעמדי סיום ב'ארנה' בירושלים, בליל שישי ט' אדר א', ובמוצאי שבת י"א אדר א' • מעמדי ענק בפאר והדר לכבודה של תורה ובהשתתפות גדולי ישראל, בעלי מנגנים ותזמורת ענק שתציג לחנים מיוחדים וחדשים ומרגשים • במקביל, רבבות ישתתפו בסיומים שייערכו ברחבי תבל (חרדים)
ביצוע מרגש ממעמד ההכנה לקבלת עומ"ש בסיום הש"ס הענק של דרשו בארה"ב. הלחן של "לעשות רצונך" של יצחק אונגר ואילו של "ויהי נועם" של יעקב דסקל, העיבוד והתזמור של רובי בנט בליווי תזמורת רבת כלים של "המנגנים" ו"פריילעך" (קליפים)
הזמר החסידי המצליח מוטי שטיינמץ בביצוע השיר הנוסטלגי בלחנו של החזן שמואל מלבסקי מתוך סיום הש"ס הענק של דרשו בארה"ב. עיבוד והפקה מוזיקלית: רובי בנט, בליווי התזמורת רבת כלים של "המנגנים" & "פריילעך" עם המקהלות המשותפות של "מלכות" ו"שירה" ומקהלת הילדים אידיש נחת (סינגלים)
אמן הרגש מוטי שטיינמץ בניגון עתיק בלחנו של הרב יצחק אונגר - מותיקי מלחיני חסידות ויז'ניץ ובעיבודו החם של ר' משה לאופר. שטיינמץ יוצק פרשנות מיוחדת למילות השיר תוך כדי חיבור בין עבר, הווה ועתיד (סינגלים)