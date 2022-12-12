ויראלי: כשהשוויגער דופקת בדלת באמצע היום: צפו בסרטון המשעשע של גיטי וינר וקנור | זה התחיל כמו עוד יום שגרתי בביתה של גיטי וינר, אבל אז נחתה ההפתעה | צפו בסרטון המשעשע של גיטי וקנור ותגלו איך אפשר לצאת עם חיוך מהסיטואציה המלחיצה | רמז קטן: כשיש את מגוון הרטבים של קנור, אפילו הסיטואציות הכי מלחיצות יכולות להסתיים בטעם מנצח (אוכל)
תמיד תמצאו אצלנו במקרר מטבלים ורטבים מתוצרת בית, בשלל צנצנות. אבל הרוטב הירוק העשבוני והקטיפתי הזה הוא האהוב עלינו, כי בשונה מרטבים ירוקים רבים הוא לא מכיל אבוקדו ולכן נשמר לאורך זמן רב יותר (מתכונים, אוכל)
רוטב חדש ומרענן לסלט תמיד מתקבל אצלנו בשמחה, לא משנה מתי. האחד הספציפי הזה כולל שילוב טעמים של מתוק ופיקנטי ומאז שניסינו אותו, נכבשנו בקסמיו והוא שוכן בקביעות בתוך בקבוקון זכוכית במקרר שלנו (מתכונים, אוכל)
למה גמיש? כי כל ארוחה חלבית תשמח להוסיף אותו לתפריט כרוטב לסלט או לטבילה של ברוסקטות, טוסטים, פיצה - ומה שתרצו. בנוסף, ניתן לטבול בו את כל סוגי הירקות - בגרסה חיה או אפויה וכמובן אפשר למרוח בסנדוויץ' במקום להסתפק בסתם גבינה (מתכונים, אוכל)
למה לקנות אם אתם יכולים להכין בעצמכם רוטב שוקולד נהדר בקלות, לשמור במקרר במשך שבועות ולשלוף בעת הצורך? מתכון לרוטב שוקולד עשיר וטעים שתוכלו לקשט איתו כל עוגה ולהגיש לצד פנקייקס, גלידות, מאפים, חיתוכי פירות וכל קינוח אחר (מתכונים, אוכל)
לא יותר מ-10 דקות הכנה יידרשו לכם כדי להכין את הרוטב הנהדר הזה ששייך לקטגוריית "לגזור ולשמור". תוכלו לערבב בתוכו כל סוג של פסטה, להגיש איתו בורקסים עם מגוון רחב של מילויים או כמטבל לצד טוסטונים מבגט (מתכונים, אוכל)
יש לנו רוטב ירוק - פסטו. יש לנו אדום - עגבניות. שניהם טובים וטעימים, אבל בוא נדבר רגע על רוטב לבן, הלא הוא הבשאמל. יש לו רשימת רכיבים קצרה והוא די פשוט ליצירה במטבח הביתי. כך תשדרגו כל מנה חלבית באמצעותו (מתכונים, אוכל)
האמריקאים מכורים אליו וכל בית קפה שמכבד את עצמו יגיש לכם אותו לצד כל מנה עוד לפני שתבקשו. הגיע הזמן לאמץ אותו גם אלינו. מתכון לרוטב ראנץ' אמריקאי עם אבוקדו וליים במרקם קרמי מענג שיכול לשמש גם כמטבל. תוכלו להכין אותו פרווה או חלבי ושתי הגרסאות מעולות (מתכונים, אוכל)