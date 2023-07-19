נשיא אוקראינה מאשר לראשונה כי המיליארדר היהודי-רוסי רומן אברמוביץ' הגיע בחשאי לקייב כדי להעביר מסר ישיר ו"שקט" לנשיא פוטין | האם ערוץ התקשורת המסתורי של האוליגרך הישראלי יצליח להביא לסיום המלחמה, או שמדובר בניסיון הישרדות אישי מול הסנקציות הכבדות? (חדשות בעולם)
בקייב מפנים אצבע מאשימה כלפי רוסיה על חטיפת עשרות אלפי ילדים מהשטחים שנכבשו על ידי האחרונה במהלך המלחמה | רוסיה מגיבה: "לא חטפנו אותם, הם הועברו לפדרציה הרוסית לצורך ביטחונם האישי" | מאמצים גדולים נעשים על מנת להחזירם לחיק משפחותיהם, אוליגרך ישראלי-רוסי מפורסם מסייע בתיווך (מלחמת רוסיה-אוקראינה)