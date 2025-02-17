ג'ימי הוריד עשרות קילו בתחרות ענק, חוקרים שעקבו אחרי התהליך גילו משהו מטורף על הגוף האנושי | למה חילוף החומרים שלכם צונח דווקא כשאתם מתאמצים הכי הרבה? | האם כוח רצון הוא באמת המרכיב החסר, או שפשוט שיקרו לנו? | "ונשמרתם" בגרסת הצלחת: איך מנצחים את הביולוגיה בלי להפסיד את העונג שבת? (מגזין כיכר)
היום בתוכנית: חזאי הבית משיב בצורה ברורה על השאלה, האם צפוי לנו שלג בירושלים ומתי בדיוק? | ראש מכון המחקר של המשטרה על השינויים הדרמטיים בדוחות התנועה | איך גם טראמפ וגם חבייר מיליי גרמו לאלפי אנשים להפסיד מיליונים | התאור הכי הזוי ששמענו ליין | תיעוד מרגש בפינת רץ ברשת וסיפור משעשע בפינת המחקר (דבר ראשון)
"הטאלנט", תוכנית הריאליטי החדשה של 'כיכר השבת', תעלה בקרוב לאוויר, וזה הזמן להציץ אל מאחורי הקלעים | כמה מתמודדים הגישו את מועמדותם לתוכנית? מה הנושא שהכי מעניין את המועמדים? ומי יושב בפאנל השופטים? | הצצה בלעדית עם יוצר התוכנית דניאל פרץ (הטאלנט)
היום בתוכנית: לפחות 15 חרדים נהרגו בחודשים האחרונים, מי אשם ומה ניתן לעשות? | האם הרבנות אשמה ביוקר המחיה? | העדויות המצמררות מהשבי והמידע על החטוף הפצוע | העימות לגבי החלפת שמות הרחובות בצפת | מאחורי הקלעים של תוכנית הריאלטי החדשה בכיכר | השינוי הדרמטי שיצר הנשיא טראמפ בתוך גוגל | רץ ברשת: תיעוד מחריד של מקרר נופל על ילד והנס המדהים בדרך לחפץ חיים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)