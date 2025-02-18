המשטרה מעדכנת כי ברכב החשוד בכניסה לירושלים אותר פלסטיני ללא אישור שהייה, בנוסף עלה חשד לזיוף סימני זיהוי של הרכב | חבלני המשטרה זומנו למקום, ערכו בדיקה וחיפוש, ואיתרו מספר סכינים וכן פריט לבוש צבאי | החשוד, בן 49, נעצר והועבר להמשך חקירה במשטרה (משטרה)
קבינט הדיור התכנס במשרד ראש הממשלה בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו והשרים לפיד, אריאל ולנדבר, אלא שרכב חשוד שחנה במגרש חניה סמוך, הביא להעלאת הכוננות באזור • גורמי הביטחון הפסיקו את הישיבה והעבירו את המשתתפים לאגף אחר • כעבור זמן קצר, החשש למכונית תופת הוסר (חדשות)