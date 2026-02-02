התנועה נפתחה מחדש דרמה בכניסה לירושלים: שוהה בלתי חוקי נתפס ברכב גנוב - זה מה שאותר בתוך הרכב המשטרה מעדכנת כי ברכב החשוד בכניסה לירושלים אותר פלסטיני ללא אישור שהייה, בנוסף עלה חשד לזיוף סימני זיהוי של הרכב | חבלני המשטרה זומנו למקום, ערכו בדיקה וחיפוש, ואיתרו מספר סכינים וכן פריט לבוש צבאי | החשוד, בן 49, נעצר והועבר להמשך חקירה במשטרה (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 14:18