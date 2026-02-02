המשטרה מעדכנת, כי לאחר שהתקבל דיווח אודות רכב חשוד בכניסה לעיר ירושלים, הרכב אותר ע״י שוטרי מחוז ירושלים שהגיבו במהירות, ובו נמצא תושב השטחים ללא אישור שהייה, וכן עלה החשד לזיוף סימני הרכב.
לאחר שהשוטרים העלו את החשד, זומנו למקום חבלני המשטרה שערכו בדיקה וחיפוש, ואיתרו מספר סכינים וכן פריט לבוש צבאי. החשוד כבן 49, נעצר להמשך חקירה בימ"ר ירושלים.
שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול ולהגיב במהירות לכל דיווח ולכל חשד, במטרה לנטרל איומים ולשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר.
מוקדם יותר נמסר מהמשטרה כי הכניסה לירושלים באזור גינות סחרוב נחסמה לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים בעקבות טיפול המשטרה ברכב חשוד. "השוטרים מכווינים את התנועה, והנהגים מתבקשים לסוע בדרכים חלופיות עד סיום הטיפול ופתיחת הכביש", נמסר.
