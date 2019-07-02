הריח ה"יוקרתי" שממלא לכם את הבית עשוי להיות הדבר הכי מסוכן שנשמתם היום. תחקיר מדעי חושף איך מפיצי הריח והנרות הופכים בסתר למפעל רעלנים בתוך הסלון - ואיך תוכלו לראות את זה במו עיניכם בעזרת מכשיר פשוט. האם הבית שלכם מריח מניקיון, או שהוא פשוט מלכודת כימית שקופה? (בית, צרכנות)
פועל שעבד במשך כמעט 30 שנה בבתי הזיקוק בחיפה, נחשף לרעלים במהלך עבודתו וחלה בלוקמיה. ביטוח לאומי סירב להכיר בו כנפגע עבודה והוא פנה לעזרת בית הדין לעבודה בחיפה. לאחר שהתקבלו חוות הדעת הרפואיות בתיק – ביטוח לאומי חזר בו (משפט)
יש אנשים שאינם מסוגלים לאכול ללא תוספת בצל, וישנם כאלו שאינם מסוגלים להריחו. לבצל שימושים שונים ומפתיעים ולא רק במטבח, מתברר כי שימושי מאד ולא רק לאכילה בלבד, אלא גם בריאות, ניקיון ועוד * כמה טיפים שכדאי להכיר (טיפים)