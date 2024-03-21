גדולי ישראל עולים בימים אלו לקיים מצוות ביקור חולים אצל הגאון רבי יעקב גרנדש, בעל ה'שושנת יעקב', לאחר שחלה במחלה הנוראה | בין הרבנים שעלו למעונו נצפו: הגר"מ גריינימן, הגר"ש שטיינמן, הגר"י אדלשטיין, הגרמ"ש אדלשטיין, והגראי"ש גריינימן, הגרי"ש קנייבסקי | הציבור נקרא להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של הגאון רבי יעקב בן רויזא רייזל בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
"ויקרא אל משה", מדוע לא מוזכר שה' קרא? מדוע נוהגים ללמד ילדים פסוקים מפרשת ויקרא? ושאלה מוזיקלית: 'שושנת יעקב' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ויקרא • צפו (יהדות)
לפני שנה, פחות שבוע, חגג הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל את שמחת חג הפורים במעונו בשערי חסד בירושלים • בתיעוד בלעדי שפורסם ב"כיכר השבת", נראה הגר"ש בסעודה שר עם מקורביו את "שושנת יעקב", בניגון המיוחס לחצר הקודש מודז'יץ • צפו בתיעוד (חרדים)
הגאון רבי שמואל אוירבך מקיים מדי שנה את סעודת הפורים במעונו בשערי חסד בירושלים • בתיעוד בלעדי שהגיע לידי "כיכר השבת", נראה הגר"ש בסעודה שר עם מקורביו את "שושנת יעקב", בניגון המיוחס לחצר הקודש מודז'יץ • צפו בתיעוד (חרדים)
החזן משה שולהוף ניחן בקול טנור רך ולבבי המהווה עבורו מפתח ללב שומעיו. אשתקד הוא ביצע במופע מיוחד את "שושנת יעקב" וריגש את הקהל. משה שולהוף הינו בוגר הפקולטה האקדמאית היהודית בניו יורק. הוא נחשב כיום כבר-סמכא ב"נוסח תפילה" ומשמש כמורה לחזנים צעירים. צפו