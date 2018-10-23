למה ואיך הורסים רק קומה אחת בתוך מבנה שלם? ומה נדרש בשביל להרוס בית בתוך כפר עוין? | וגם, החיילים שחוששים מהמפקדת שחוששת מ... חתול | הלוחמים שעצרו 70 מסתננים בלילה אחד והפעילות הלילית, לילה אחרי לילה | לילה לבן עם כוחות הביטחון במעמקי הכפר בית עוור (מגזין, צבא)
טעות של מינהל מקרקעי ישראל בשרטוט הגבול בין המגרשים של הצדדים, יצרה מצב שבו אחד הצדדים החליט לבנות על השטח הבעייתי, בעוד שהשכנים ממול התנגדו, בטענה כי השטח בכלל שייך להם. ההתנגדות עלתה להם ביוקר (משפט)
שני צדדים שחתמו על הסכם למכירת שטח בצפון, הציגו גרסאות שונות בנוגע למחיר ולנסיבות החתימה. המעניין בפסק הדין היה המחלוקת שבין העליון למחוזי בכל הקשור למסקנה המשפטית הנובעת מן העובדות השנויות במחלוקת (משפט)
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את כל טענות העירייה, שדרשה מחברה הפועלת בשטחה למעלה מ-7 מיליון שקל כתוספת ארנונה. בית המשפט הבהיר שהעירייה מחויבת להסכם פשרה קודם עם בעלת הנכסים ולא זכאית לתוספת התשלום (משפט)
המחלקות בישיבת פוניבז' בבני-ברק, בין שני הצדדים היריבים על חלוקת נכסי הישיבה כמו גם על השליטה הרוחנית והכלכלית בישיבה, מחלוקת שפילגה את הציבור הליטאי בשנים האחרונות, מסתעפת בימים האחרונים גם על הרכוש הפרטי של משפחת כהנמן. כל הפרטים על המחלוקת החדשה (חדשות, חרדים)