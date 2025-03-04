חברת השיט Cunard ממשיכה לשמר מסורת נדירה בעולם ההפלגות המודרני, ומציגה על סיפון Queen Elizabeth חוויה שמעדיפה עידון, תרבות ויוקרה שקטה על פני אטרקציות נוצצות | זו אינה אונייה שמנסה להרשים בגימיקים, אלא ספינה שמספרת סיפור של עולם ישן, של חללים מפוארים ושל מסע ימי שנבנה סביב סטייל בריטי מדויק (בעולם)
בחורי ישיבה מוכרת יצאו לשיט בכנרת, אחד הבחורים הסקרנים הבחין בנקודה שחורה וכעבור דקות התברר גודל הנס - הנקודה הייתה גלגל ים ועליו בחור שחיכה זמן רב וזעק לעזרה, אך אף אחד לא שמע ואיש לא עבר במקום | הבחורים מתארים את ההתרגשות בשיחה עם 'כיכר השבת' ומביאים את תיעוד הנס • צפו (חרדים)
בתחילת השבוע יצאתי עם חבר לשוט ביאכטה זעירה מול חופי ארץ ישראל, חוויה שכזו, הכל נראה כל כך טוב וחלק, זורם כמו הים... בלי פקקים, רמזורים, וכמעט ללא הגבלת מהירות! אבל החיים בשטח הרבה יותר מורכבים (מאמרים)