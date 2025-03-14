בכל תפוצות ישראל מקיימים את ההלכה 'חייב איניש לבסומי עד דלא ידע', אך יש כאלה המגזימים עם השתייה, וגורמים צער ובושה למשפחתם | אֵם בישראל ורעייה מסורה במכתב נוגע ומטלטל מבקשת מבעלה (בעילום שם) שלא יתן שוב ליין לשלוט בו וכתוצאה מכך כל המשפחה תסבול | חובת קריאה (מגזין, פורים)
עולם האלכוהול מלא באגדות, מעשיות, סיפורים ומיתוסים שעוברים מדור לדור. בערב חג הפורים שמרבים בו בשתיית משקאות אלכוהוליים עד דלא ידע, יצאנו לבדוק את האמת מאחורי שורת מיתוסים שנפוצו על אלכוהול | האם מסוכן לערבב בין סוגי אלכוהול? האם אלכוהול באמת מחמם? האם הקאה אכן מורידה את האלכוהול? | וגם: מדריך לשתייה נכונה ומונעת נזקים (מגזין, פורים)
כיצד היה נראה פורים בישיבת מיר? לפי אחת הגרסאות, כל הבחורים המצוינים השתכרו לגמרי וגם המשגיח ר' ירוחם היה שתוי מאוד. אולם לפי תיאור אחר נראה שהמצב היה רגוע | מה נהג החזו"א לעשות בפורים? האם הגר"מ פיינשטיין זרק אברך שיכור מביתו? וכיצד נהגו החפץ חיים והבית הלוי? | ישראל שפירא על פורים בהיכלם של ראשי הישיבות דליטא | פרויקט חג (פורים)
בנאום שנשא בפני תלמידי הישיבה בטקס השקת קמפיין גיוס הכספים לת"ת של הישיבה, הוא הביא את מדרשי חז"ל: "דבר גדול יבוא לעולם. הקורונה זה דבר גדול בכל העולם" | "מה שכתוב בחז"ל על ימות המשיח - קרה לנו עכשיו. יישובים חרבו, התהפכו ואנשים נהרגו" | הוא התייחס גם לצורת ההנהגה הרואייה לבן ישיבה בפורים ופסק: "שכרות? אין לך חילול השם גדול מזה, עד דלא ידע - אולי רבי ישראל סלנטר יכול לקיים" • צפו (חרדים)
הסיפור החריג התרחש במדינת אוקלהומה שבארצות הברית לאחר שצוות בית הספר שם לב לשינוי בהתנהגותה של המורה ביום הראשון של הלימודים | בסרטון נראה משא ומתן בין המורה לצוות והשוטר, כשבשלב מסוים התבקשה לעשות 'בדיקת נשיפה' שהתבררה כחיובית במיוחד (בעולם)
שכרות ועבודה לכאורה לא הולכים ביחד, לרוב, אך עייפות באמצע היום היא דבר אמיתי שעשוי לגרום לכם לתפקד כאילו שתיתם עכשיו 2-4 כוסות אלכוהול. חוקרים איתרו את "שעת השפל" של היום וכיצד תמנעו ממנה להרוס לכם את שאר השעות שאחריה (בריאות)
יש בשכרות גדר חילול השם נורא וסכנת נפשות ממש, כאשר החרדים לדבר השם שהם נהגי רכב ינהגו תחת שכרות. חובה גמורה עלינו למגר כליל את תופעת הנהיגה בשכרות בכלל, כולל הילולות ובפורים בפרט, שכן נמצא קשר ישיר בין נהיגה תחת השפעת אלכוהול לבין מעורבות בתאונות דרכים קטלניות. משה חסדאי רוצה פורים שמח, אבל עם גבול