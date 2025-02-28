בקהיר התחילו שוב המגעים להמשך עסקת החטופים אבל ביחס לשלב השני שדובר, בירושלים לוקחים צעד משמעותי אחורה והמתווכות קיבלו מסר שאין לישראל כוונה לפנות בזמן הקרוב את השליטה בציר פילדלפי במרכז הרצועה | בחמאס הביעו מחאה אך למרות זאת בוחנים אפשרות להמשיך את השלב הראשון בעסקה במתווה שהיה ללא התחייבות על הפסקת אש (חדשות)
שליחו הבכיר של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, צפוי להגיע לישראל ביום רביעי כדי לקדם את המשך השלב הראשון בעסקת חטופים ולהוביל לקיום שיחות מדיניות על השלב השני והנוסף בעסקה | בראיון הוא חזר על המסר לפיו חמאס לא יוכל לשלוט בעזה אחרי המלחמה (מדיני)
לאחר ישיבת הקבינט אמש, רה"מ נתניהו החליט להתחיל רשמית את השיחות על שלב ב׳, שיתקיימו עוד השבוע | נתניהו הזהיר את השרים בישיבה: "אל תפתחו את הפה ואל תוציאו כלום מהחדר הזה" | בהמשך הבטיח נתניהו לשרים, כי כל דיון עקרוני שיתקיים על שלב ב', יצטרך לקבל את אישור הקבינט לפני כל יציאה למהלך (מדיני)
תוך שהוא מאשים את "התקשורת המפוקרת", שר האוצר סמוטריץ' כתב פוסט ארוך בנוגע לדעתו על השלב השני בעסקת החטופים וסיכם: "הממשלה שלנו לא תיכנע לטירוף הזה. היא תמשיך לפעול בנחישות להשבת כל החטופים ואולם לא תיכנע לחמאס ולא תעצור רגע לפני השמדתו המוחלטת" (חדשות בארץ)
