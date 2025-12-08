כיכר השבת
ממתינים לתשובת המתווכות

דיווח: בחמאס הציעו לחתום על הסכם ל-10 שנים והסכימו להקפיא את השימוש בנשקם

חמאס טוען כי הוא ממתין לתשובת המתווכות כדי להחליט על סבב מו"מ, בנוגע ליום שאחראי ברצועת עזה | בארגון הטרור אף הציעו להגיע להסכם בטווח של 10 שנים "עם הבטחה להקפאת השימוש בנשק" (העולם הערבי, מדיני)

מחבלי חמאס (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

לקראת התקדמות לשלב ב' ברצועה? מקורות ב טענו היום (שני) כי ישנם שיחות בארגון הטרור ועם המתווכות (הכוללת את קשר בין חמאס לישראל) - בנוגע למשא ומתן נרחב על היום שאחרי ב, כך דווח בחדשות 12.

על פי הפרסום, ארגונים פלסטיניים והמתווכות ממדינות ערביות באזור, הצליחו להביא להקרבות להסכמת חמאס לאפשרות של מסירת נשקו לגורם כזה או אחר שאינו ישראל.

בנוסף דווח כי בארגון הטרור חמאס הציעו במסגרת השיחות להגיע להסכם הפסקת אש בין ישראל לארגון הטרור בטווח של 10 שנים : "עם הבטחה להקפאת השימוש בנשק במסגרת התחייבויות וערבויות ברורות".

מקור בכיר התייחס לסוגיה וטען כי "לישראל אין עוד כל הצדקה להשתמש בגופת החטוף הישראלי האחרון כתירוץ כדי למנוע את המעבר לשלב השני, למרות הנסיבות הקשות העומדות בפני החיפוש אחר גופתו".

1
כן ברוררר חמודיםםםםם . בעשר שנים האלא הם יאספו עוד נשק ויתכננו תכניות נוספות על מתקפה על ישראל ומה עשינו בזה..? שיהיה עוד 7 באוקטובר?
אוי נו

