לקראת התקדמות לשלב ב' ברצועה? מקורות בארגון הטרור חמאס טענו היום (שני) כי ישנם שיחות בארגון הטרור ועם המתווכות (הכוללת את קשר בין חמאס לישראל) - בנוגע למשא ומתן נרחב על היום שאחרי בעזה, כך דווח בחדשות 12.

על פי הפרסום, ארגונים פלסטיניים והמתווכות ממדינות ערביות באזור, הצליחו להביא להקרבות להסכמת חמאס לאפשרות של מסירת נשקו לגורם כזה או אחר שאינו ישראל.

בנוסף דווח כי בארגון הטרור חמאס הציעו במסגרת השיחות להגיע להסכם הפסקת אש בין ישראל לארגון הטרור בטווח של 10 שנים : "עם הבטחה להקפאת השימוש בנשק במסגרת התחייבויות וערבויות ברורות".

מקור בכיר התייחס לסוגיה וטען כי "לישראל אין עוד כל הצדקה להשתמש בגופת החטוף הישראלי האחרון כתירוץ כדי למנוע את המעבר לשלב השני, למרות הנסיבות הקשות העומדות בפני החיפוש אחר גופתו".