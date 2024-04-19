בחופשת הקיץ של חברי המוזיקה, מענדי וויס, שוכי גולדשטיין, צביקה בנדר, הערשי סגל, שמוליק לוטרמן, חזקי כץ ואושי קורמן, צולם קליפ ספונטני על רקע הנופים המדהימים בהרי אוסטריה, לשיר "אשא עיני", שבוצע במקור ע"י בערי וובר שגם אחראי ללחן. עיבוד: שמוליק לוטרמן (סינגלים וקליפים)
לקראת הימים הנוראים, הזמר בנצי שטיין וילד הפלא מוטי שיין מבצעים את לחנו של האדמו"ר ר' שלמה מבאבוב זצוק"ל על הפיוט לכה דודי – מקדש מלך שהותאם על ידי בנו למילים של "ארשת שפתינו". עיבוד: שמוליק לוטרמן (סינגלים)
מתוך אירוע שהתקיים בירושלי, הזמר מוטי ויזל, ילד הפלא בנצי קלצקין, מקהלת חסידימלעך בניצוחו ועיבודו של יענקי לוינגר, הקלידן שמוליק לוטרמן ונגן הנשיפה אבריימי קלצקין מבצעים את היצירה הויז'ניצאית בתיבול יוסל'ה רוזנבלט "עיני עמך" (סינגלים)
שרוליק רייזמן, ידידם של כל גדולי המוזיקאים, יצא יחד עם אמן כלי הנשיפה נחמן צוקר אל העיר העתיקה בירושלים, ושם בבית הכנסת שנקרא על שמו של רבי יוחנן בן זכאי, הוא פתח את ארון הקודש ויחד עם כל החברים הוא השתפך בשירה מתוקה ומרגשת כבן לפני אביו על כך שכל רצונו הוא אך ורק להיות "ירא שמים" (סינגלים)