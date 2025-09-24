צביקי רנד מחדש את הלהיט של שוואקי: "תשובה"

ימים מרוממים עוברים על העם היהודי. ימי חגי תשרי המקודשים. כל אחד ואחת מחפשים זכויות ומנסים להתקרב לאבא שבשמים. מבין אלפי היצירות שחוברו לימים אלו בולטת היצירה 'תשובה' של יוסי גרין, אותה פרסם יעקב שוואקי ברוב כישרון והפך אותה ללהיט.
מילות השיר כפשטותן כך עמקותן. השיבנו אבינו והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, תשובה שלימה לפניך. הלחן העמוק והקולע לגובה העיניים, מתפזם בפי רבבות כל אימת שהשנה החדשה עומדת להפציע.
הביצוע של הזמר צביקי רנד יחד עם הקלידן שמוליק לוטרמן שמלווהו בקולו הייחודי ואף חובר לדואט עם צלילים המחזירים את האדם לתשובה והכנת הנשמה לימים הנוראים.
קרדיטים:
שירה במקור: יעקב שוואקי
לחן: יוסי גרין
מילים: מהתפילה
עיבוד והפקה מוסיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר
