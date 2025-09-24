צביקי רנד מחדש את הלהיט של שוואקי: "תשובה"

ימים מרוממים עוברים על העם היהודי. ימי חגי תשרי המקודשים. כל אחד ואחת מחפשים זכויות ומנסים להתקרב לאבא שבשמים. מבין אלפי היצירות שחוברו לימים אלו בולטת היצירה 'תשובה' של יוסי גרין, אותה פרסם יעקב שוואקי ברוב כישרון והפך אותה ללהיט.