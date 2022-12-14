מטר מטאורים גדול יתרחש הלילה (ראשון) בישראל. החל מהשעה 23:30 עד הזריחה מחר (שני) יוכלו תושבי ישראל לצפות במטר המרהיב של עד 120 מטאורים לשעה. לדברי מומחים, יהיה ניתן לחזות במטאורים רבים בכל שעה עגולה. איך צופים והיכן הכי מומלץ? (בארץ)
אירוע יוצא דופן: הירח המלא יהיה בנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ, וצפוי להראות גדול. מרחקו של הירח מאיתנו יהיה 356.9 אלף ק"מ. ד"ר יגאל פת-אל, יו"ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה מציין במאמר שפרסם באתר ynet כי במילוא הנוכחי יהיה קוטרו של הירח המלא גדול בכ-10% מגודלו הממוצע