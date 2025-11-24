שערורייה מסעירה את הקהילה השקטה בבת ים: תיק השחתת בית הכנסת 'שערי ציון', שכללה ריסוס צלבי קרס, נסגר לטענת המתפללים על ידי המשטרה, אף שזהות המשחיתים הועברה לידיהם | במשטרה טוענים שהתלונה הראשונה נחקרה והוגשה לתביעות וכדי לפתוח בחקירה נוספת נדרשות ראיות חדשות (בארץ, חרדים)
ראש ישיבת רכסים הגאון רבי אליהו ציון סופר זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו הבוקר, השתתף בשבוע שעבר בשמחת חתונת משפחות אירני כבסאו בבית הכנסת 'שערי ציון' שבניו יורק | צפו בברכה בחופה כשליצדו החזן ר' מרדכי סאלם (חרדים)
הרב מאיר ידיד, המכהן כרבה של הקהילה המיתולוגית שערי ציון בניו יורק, שינה את פניה של הקהילה העשירה והפך אותה לבית חם של תורה וחסד אשר יום ולילה לא ישבותו • סיפורו של נער שגדל בחאלב, ינק מרבני העדה וישיבות הדגל באמריקה והפך לתופעה בתפוח הגדול (בעולם)
מאות תלמידי תלמוד תורה 'אמרי דוד' בתל-אביב, שעל-ידי מוסדות 'שערי ציון', מצטרפים למערכה על ידי אימוץ חיילים, שזכויות הלימוד והתפילות יעמדו להצלחתם בשדה הקרב | כל ילד קיבל תעודה עם שם החייל שלמד לזכותו | צפו בתמונות (חרדים)
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ומנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין ביקרו הבוקר (חמישי) לרגל פתיחת שנת הלימודים בבית ספר מרכז בבני ברק ובבית ספר "שערי ציון" ברמלה, שם התקבלו בניפופי דגלים ופרקי תהילים • צפו (חדשות)