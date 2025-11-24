השחתה בבית הכנסת ( צילום: קהילת שערי ציון בת ים )

גל של זעם ודאגה שוטף את קהילת "שערי ציון" בבת ים, לאחר שבית הכנסת שלהם, בראשות הרב משה גבאי הפך למטרה להתקפות ונדליזם חוזרות ונשנות במהלך השנה האחרונה.

לדברי המתפללים, האירועים כללו ריסוס כתובות נאצה, צלבי קרס וציורי תועבה, הטילו אימה על המתפללים – אך הגיעו לשיא מקומם עם החלטת המשטרה לסגור את התיק מבלי לנקוט בצעדים משפטיים. פגיעה קשה בכבוד המקום על פי עדויות, הנערים הפורעים הגיעו לשטח בית הכנסת פעם אחר פעם, ואף העזו לבצע את מעשיהם בלילות שבת, כאשר ההשפעה על תחושת הביטחון האישי והדתי של חברי הקהילה היא קשה במיוחד. המשחיתים לא הסתפקו בגרפיטי רגיל, אלא ריססו על קירות בית הכנסת סמלים אנטישמיים מובהקים, בראשם צלבי קרס וציורים פוגעניים. מעשים אלו יצרו "הטלת פחד ומורא" מתמשכת על המתפללים ועל ראשי הקהילה, שנאלצים להתמודד שוב ושוב עם הפגיעה החמורה בכבוד בית הכנסת. לאחר כל אירוע השחתה, הגבאים המזועזעים אספו חומרים והגישו תלונה מפורטת למשטרה. בידיהם היו צילומים ברורים ממצלמות האבטחה של בית הכנסת, וכן מידע קונקרטי ביותר שכלל את זהות הנערים החשודים, שמותיהם ואף מספרי הטלפון שלהם. למרות המידע המפליל שהוצג, הגיעה ההחלטה המפתיעה והמקוממת: במשטרה הוחלט לסווג את התלונה כ"השחתת פני מקרקעין" בלבד – ולא כפשע שנאה, עבירה על חוק איסור הפצת תעמולה גזענית או עבירה חמורה יותר הקשורה לאנטישמיות. התיק נסגר על ידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן, מה שמעורר ביקורת קשה על זלזול והפקרות מצד גורמי האכיפה. "מעלים שאלות רבות" ההחלטה השנויה במחלוקת מעלה שאלות קשות בנוגע לאופן שבו המשטרה מטפלת באירועי פגיעה על רקע דתי וגזעני. הזלזול בתלונה ובפגיעה בכבוד בית הכנסת מקבל משנה תוקף בתקופה זו, בה הדיווחים על אנטישמיות גוברת ברחבי העולם מדאיגים את כלל הציבור היהודי. המשמעות המעשית של סגירת התיק היא שחרף מעשי ההשחתה החוזרים והמסמכים המפלילים, הנערים המשחיתים נותרו חופשיים, ובית הכנסת נשאר חשוף להתקפות נוספות בעתיד.

תמונות ההשחתה בבית הכנסת ( צילום: קהילת שערי ציון בת ים )

תגובת המשטרה: "החשוד נחקר – התיק הועבר לתביעות"

בתגובה רשמית לפניית 'כיכר השבת' בעניין הטענות הקשות, מסרה דוברות משטרת בת ים פרטים חדשים המציגים את התמונה באור שונה. במשטרה טוענים כי הטיפול בתלונה הראשונה דווקא הושלם, ומסרו:

"עד כעת הוגשו 2 תלונות. התלונה הראשונה הוגשה בחודש אוגוסט לפני 3 חודשים - הממצאים נבחנו, החשוד במעשים נחקר והתיק הועבר למחלקת תביעות".

כלומר, בניגוד לטענה כי התיק נסגר על הסף, במשטרה טוענים כי החקירה בגין התלונה הראשונה הסתיימה בהעברת התיק לגוף התובע לצורך הגשת כתב אישום אפשרי.

עם זאת, במשטרה הדגישו כי התלונה השנייה שהוגשה לאחר מכן, בחודש ספטמבר, לא הובילה לפתיחת חקירה נפרדת. גורם בכיר במשטרה הסביר כי:

"תלונה שניה הוגשה כחודש לאחר מכן בחודש ספטמבר אך התיעוד היה אותו דבר כמו בתלונה הקודמת מה שהקשה מאוד על המשטרה לפתוח בחקירה חדשה".

הדרישה: "צריך תיעוד חדש"

במשטרה מבהירים כי הכתובת לטיפול בהתנכלויות עתידיות מחייבת עבודה מקדימה מצד הקהילה. לדברי הגורם הבכיר במשטרה:

"אם להנהלת בית הכנסת סובלת מהתנכלויות נוספות היא צריכה לגשת ולהגיש שוב תלונה מפורטת עם תיעוד חדש ולא להשתמש בתמונות שכבר טופלו בחקירה שהיתה בתלונה הראשונה".

בכך, מטילה המשטרה את הכדור בחזרה לידי הנהלת בית הכנסת, בדרישה להצגת ראיות חדשות ומבלי להתייחס לטענות על סיווג העבירות כקלות יותר.