אישה נדבקה לאחר מגע ישיר עם עופות מתים במחוז בנטֵיי מאנצ’יי; מדובר בהמשך דפוס ההדבקה הישיר מעופות לבני אדם | משרד הבריאות הקמבודי מזהיר מהתפשטות הנגיף מזן מסוכן ומתפתח במהירות, השייך לענף גנטי אלים של H5N1 (בעולם)
מקרה תחלואה ראשון של כבשה בבריטניה בשפעת העופות מדאיג את מערכת הבריאות בממלכה, מחשש להתפשטות המחלה לחיות נוספות, דבר העלול לפגוע לבסוף בבריאות הציבור | זהו המקרה הראשון בו התגלה שכבשה חלתה במחלה (בעולם)
בבדיקה מעבדתית שנעשתה לעופות הנגועים, נתגלה כי הציפורים חיוביות לשפעת עופות מסוג H5N1 שפוגעת בעיקר בבעלי חיים אך במקרים נדירים יכולה להדביק גם בני אדם | מי שבא במגע עם עופות באזור מתבקש לדווח על כך ללשכת הבריאות המחוזית (חדשות, בארץ)