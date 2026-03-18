כיכר השבת
'התפשטות מהירה'

קמבודיה מאשרת: מקרה אנושי שני של שפעת העופות לשנת 2026

אישה נדבקה לאחר מגע ישיר עם עופות מתים במחוז בנטֵיי מאנצ’יי; מדובר בהמשך דפוס ההדבקה הישיר מעופות לבני אדם | משרד הבריאות הקמבודי מזהיר מהתפשטות הנגיף מזן מסוכן ומתפתח במהירות, השייך לענף גנטי אלים של H5N1 (בעולם)

וטרינר מחסן תרנגולות בחיסון נגד שפעת העופות (צילום: Shutterstock)

משרד הבריאות בקמבודיה הודיע ביום ראשון כי אישה בת 45 ממחוז בנטֵיי מאנצ’יי נדבקה בשפעת העופות מזן H5N1 - המקרה האנושי השני במדינה מתחילת השנה. על פי ההודעה הרשמית, האבחנה אושרה ב־14 במרץ במכון הלאומי לבריאות הציבור, לאחר שהאישה פיתחה תסמיני חום קשה וזיהום נשימתי חריף.

החוקרים קבעו כי האישה גידלה עופות ביתיים - תרנגולות וברווזים - שחלקם חלו ומתו ימים ספורים לפני שהתסמינים הופיעו. היא טופלה בבידוד בבית החולים המקומי באמצעות התרופה האנטי־ויראלית אוסלטמיביר (Tamiflu), ומצבה מדווח כיציב.

דפוס הדבקה חוזר: מהמכלאה למאושפזים

על פי משרד הבריאות, צוותים אפידמיולוגיים פתחו בחקירה לזיהוי מקור ההדבקה ובבדיקת אנשי קשר נוספים בכפר רופאק שבמחוז. המקרה משקף תופעה מוכרת: כמעט כל מקרי ההדבקה בשפעת העופות בקמבודיה בשנים האחרונות התרחשו בעקבות מגע ישיר עם עופות חולים או מתים בחצרות בתים משפחתיים.

המקרה הקודם, שאובחן בפברואר השנה, היה של גבר בן 30 ממחוז קמפּוט, שחלה לאחר שאכל עוף מת שבושל ימים ספורים קודם לכן. גם אז יוחסה ההדבקה לחשיפה ישירה לעופות נגועים.

עלייה מתמשכת ומוטציה מטרידה

חזרת הנגיף לקמבודיה נראית כחלק ממגמה מדאיגה: אחרי כמעט עשור ללא מקרים אנושיים, דווחו במדינה שישה מקרים ב־2023, עשרה נוספים ב־2024, ו־18 מקרים ב־2025. שיעור התמותה עומד על כ־44%, רובם ילדים ובני נוער.

הזן הנוכחי משתייך לענף הגנטי (clade) 2.3.2.1e – תוצר של הכלאה גנטית בין זן H5N1 מקומי משנת 2014 לבין זן עולמי נפוץ יותר, 2.3.4.4b. מדובר בזן אלים בהרבה מהזן הקל יותר שהתפשט בארצות הברית בקרב עופות ובקר בשנתיים האחרונות.

למרות שהארגון העולמי לבריאות (WHO) מעריך כי הסיכון הכללי לאוכלוסייה נמוך, המגמה המתמשכת של הדבקות ישירות מאוכלוסיות עופות לאדם באזורים כפריים מעוררת דאגה בקרב מומחי בריאות הציבור. בהצהרת המשרד הקמבודי נמסר: “נגיף H5N1 ממשיך לאיים על בריאות אזרחינו. אנו קוראים לכל אדם הסובל מתסמינים נשימתיים לאחר מגע עם עוף חולה או מת – לפנות מיד לבדיקה רפואית.”

