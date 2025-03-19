לוויין חדש ששוגר לחלל מציג יכולת מעקב חסרת תקדים אחר חיות בר ברחבי העולם | המיזם הבינלאומי ICARUS, שנועד לעקוב בזמן אמת אחרי אלפי בעלי חיים – מיונקים ועד חרקים – חוזר לאחר השהיה של שלוש שנים עם לוויין חדש, קל ויעיל יותר (בעולם)
האסטרונאוטית האמריקאית ג'סיקה מאיר, צילמה את ישראל מתחנת החלל הבינלאומית. מאיר, נוצריה, בת לאב יהודי כתבה: "המסע של אבא שלי, שהתחיל במזרח התיכון, המשיך לאירופה ובסופו של דבר לארצות הברית, העניק השראה לרבים במשפחה שלי" (מעניין)
חמישה כוכבים? קטן עליהם. על פי התכנון הרוסי, בתוך מספר שנים תוכלו לארוז תיק ולשגר את עצמכם למלון החדש שיבנה מחוץ לאטמוספירה. למי זה מתאים? לאנשים שלא טסים בשביל קניות, אה, ולאנשים שיש להם עשרות מיליונים בצד (תיירות בעולם, או מחוץ לעולם)
האסטרונאוט הגרמני אלכסנדר גרסט נשלח כמו אסטרונאוטים אחרים אל תחנת החלל הבין לאומית מטעם סוכנות החלל האירופאית, אלא שגרסט נטל עמו מצלמה ביתית וחזר עם סדרה של 12,500 תמונות שמציגות את כדור הארץ באורות שונים ומרהיבים (מעניין, חלל)