לוויין חדש ששוגר לחלל על גבי רקטת ספייסX מציג יכולת מעקב חסרת תקדים אחר חיות בר ברחבי העולם.

המיזם הבינלאומי ICARUS, שנועד לעקוב בזמן אמת אחרי אלפי בעלי חיים – מיונקים ועד חרקים – חוזר לאחר השהיה של שלוש שנים עם לוויין חדש, קל ויעיל יותר. השיגור הנוכח נחשב לשלב ניסוי, ולאחריו מתוכננת בחודש מרץ המראה נוספת בשיתוף National Geographic, עם כוונה לשגר לוויינים נוספים בעתיד.

מאחורי הפרויקט עומד החוקר מרטין ויקלסקי, מנהל מכון מקס פלאנק להתנהגות בעלי חיים בגרמניה. הוא מסביר כי מטרת המערכת היא לא רק להבין טוב יותר את תנועות בעלי החיים, אלא גם לנסות לפענח כיצד התנהגותם עשויה לסייע בחיזוי תופעות כמו מזג אוויר קיצוני או התפרצויות מחלות. לדבריו, כדור הארץ זקוק ל“מערכת תצפית חדשה – המתבוננת בחיים עצמם”.

לדבריו, המעקבים יגלו למשל האם נשרים מושלגים שטסים מעל פסגות ההימלאיה יכולים לשמש כגלאי מזג אוויר מסוכן למטפסי האוורסט, האם עיזים במורדות הר געש אטנה יכולות להתריע על התפרצות מתקרבת, או האם דפוסי תנועה של אוכלוסיות ציפורים עשויים לאפשר מעקב מדויק אחר התפשטות שפעת העופות.

הדור הראשון של ICARUS הוצב על גבי תחנת החלל הבינלאומית בשנת 2020 והצליח בתוך שנה לעקוב אחר מאות חיות מ־15 מינים שונים. אך הפלישה הרוסית לאוקראינה ב־2022 הביאה להפסקת שיתוף פעולה חללי בין גרמניה לרוסיה – ובעקבות כך להקפאת הפרויקט.

הבעייה אילצה את המהנדסים לפתח מערכת חדשה, קטנה בהרבה מהאנטנה המקורית, אשר כונתה “מפלצת” בשל גודלה. כעת מדובר במערכת זעירה באורך של עשרה סנטימטרים, המותקנת על גבי לוויין בצורת קובייה – CubeSat – שגודלו בערך כגודל מקרר. בעתיד, לדברי ויקלסקי, הלוויינים יקטנו אף יותר, ויגיעו לגודל של קופסת נעליים.

המטרה היא שבתוך שלוש שנים יפעלו שישה לווייני ICARUS, ובמקביל יתחיל מבצע רחב של הצמדת תגי מעקב לבעלי חיים ברחבי העולם. תגי המעקב קטנים במיוחד, שוקלים כ־3–4 גרם, ודגם קל יותר של גרם אחד נמצא בפיתוח. התגים מודדים לא רק מיקום GPS אלא גם מדדים פיזיולוגיים כמו טמפרטורת גוף, נתוני סביבה כגון לחות ולחץ אוויר, ותנועות שמאפשרות לעקוב אחר מצבם הבריאותי של בעלי החיים.

בשנה הבאה מתכננים החוקרים להתחיל במעקב רציף אחרי 5,000 עד 10,000 בעלי חיים, ובהמשך להגיע ל־100,000.