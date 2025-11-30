במדינה כמו שלנו, אנו רגילים לכך שמהשמיים יורדים גשם, ברד, ולעתים רחוקות גם שלג, ולצערנו הרב - גם רססי טילים. אבל האם דמיינתם אי פעם שמהחלל החיצון תיפול עליכם אבן?

סיפורה של אן א. הודג'ס מאלבמה, (ארצות הברית), הוא המקרה המתועד הראשון והיחיד בהיסטוריה שבו אדם נפגע ונחבל כתוצאה מפגיעה ישירה של מטאוריט

האירוע הבלתי נתפס, שזכה לשם "פגיעת המטאורית של הודג'ס" התרחש ב-30 בנובמבר 1954, בשעה 14:46 אחר הצהריים, באזור סילאקוגה שבאלבמה. הודג'ס, שהייתה אז בת 34, ישנה את שנת הצהריים שלה על הספה בסלון. כאשר מטאוריט, בגודל של אשכולית ששקל כ-3.8 קילוגרמים, פרץ כמו קליע דרך גג הבית.

רגע לפני הפגיעה בהודג'ס, האבן התנגשה במקלט רדיו עשוי עץ שהיה בסלון. היא ניתזה מהרדיו והתרסקה לתוך ירכה של הודג'ס. הודג'ס התעוררה בבהלה רבה מהרעש ומהכאב, וחשבה תחילה שתנור הגז שלה התפוצץ. כשהיא הבחינה בסלע שנח על הרצפה ובחור פעור ומדובלל בתקרה, היא אפילו חשבה שאשמים בכך ילדים שובבים.

מחוץ לבית, עדי ראייה באלבמה ובסביבתה תיארו כי ראו כדור אש בוהק בשמיים, ושמעו פיצוץ עצום שהותיר אחריו ענן לבן או חום.

למרות שהפגיעה הותירה על ירכה של הודג'ס חבורה גדולה וכהה, בדיקה רפואית קבעה כי לא נגרם לה נזק חמור. עם זאת, בגלל ההתרגשות והלחץ התקשורתי, היא אושפזה בבית חולים למשך כמה ימים. אסטרונומים העריכו כי הסיכויים להיפגע ממטאוריט הם כה נדירים, עד ש"יש סיכוי גבוה יותר להיפגע מטורנדו, מכת ברק והוריקן בו-זמנית".

תוך זמן קצר, האירוע המזעזע יצר סנסציה תקשורתית לאומית. עד מהרה, כ-200 עיתונאים וסקרנים מילאו את חצר ביתה של הודג'ס. אן הפכה לידוענית, והופיעה במגזין Life תחת הכותרת "חבלה גדולה מהשמיים".

כשהאובייקט אושר כמטאוריט על ידי מומחי חיל האוויר והסמית'סוניאן, החל מאבק משפטי מכוער על הבעלות.

ברדי גאי, שהייתה בעלת הבית שבו התגוררו בני הזוג הודג'ס בשכירות, תבעה את האבן. היא טענה, בעצת עורך דינה, שעל פי תקדימים משפטיים, מטאוריטים שייכים לבעל הקרקע שעליו נפלו. אן הודג'ס, שזעמה על התביעה, טענה מצידה: "שהוא יהיה בשבילי. אחרי הכול, הוא פגע בי!".

בסופו של דבר, המקרה יושב מחוץ לבית המשפט. הודג'ס קיבלה את המטאוריט לאחר שהצדדים הגיעו להסכם פרטי שכלל תשלום צנוע של 500 דולר לבעלת הבית. למרבה הצער, הבעל, יולט הודג'ס, רצה להרוויח זמן, והאמין שהם ירוויחו הון מהמטאוריט, לא הצליח למצוא קונה רציני לאחר שהציבור איבד עניין.