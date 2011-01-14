בשבוע שעבר סקרנו את הקריות מבחינת האפשרויות של פינוי-בינוי והשבוע נסקור מהזווית של השקעות תשואה | הקריות עברו שינוי משמעותי בשנתיים האחרונות; המחירים עלו, והזדמנויות ההשקעה הזולות נעלמות אט אט | היום, משקיע שמחפש דירה במחיר שפוי צריך להיות גמיש בבחירת האזור ולהבין את ההבדלים בין השכונות השונות | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
לרבים מהקוראים סכומי כסף גדולים שנמצאים בחשבונות הבנק ושוכבים שם כאבן שאין לה הופכין. חלקם משאירים את הכסף בעובר-ושב ולא מקבלים בתמורה אגורה שחוקה, וחלקם מפקידים בכל מיני מסלולים שמציע הבנק ומקבלים ריבית אפסית ונזילות מוגבלת.
האם זו גזירת גורל? מתברר שלא! (השקעות)