האדמו"ר ממאטערסדארף הוא מנהיג רוחני של חסידות מאטערסדארף, אחת מחצרות החסידות הוותיקות שמקורן בהונגריה. החסידות נוסדה על ידי רבי שמואל ורטהיימר זצ"ל, והיא ממשיכה את מסורת הרבנות והמנהיגות הרוחנית במשך דורות רבים. האדמו"ר מוביל קהילה של חסידים ותלמידים המחזיקים במסורת החסידית והלימודית המיוחדת לחצר מאטערסדארף.

חסידות מאטערסדארף ידועה בדגש המיוחד שהיא שמה על לימוד התורה ועל שמירת המסורת החסידית האותנטית. האדמו"ר מנהיג את קהילתו בדרך של הדרכה רוחנית, שיעורי תורה קבועים, וטיפוח הקשר האישי עם כל חסיד וחסיד. החצר מתנהלת על פי עקרונות של צניעות, יראת שמיים, ושמירה קפדנית על המסורת היהודית המקורית.

מרכז החסידות נמצא בירושלים, שם מתקיימים תפילות, שיעורים ומפגשים חסידיים באופן קבוע. האדמו"ר מקיים קבלות קהל בהן הוא מייעץ לחסידים בענייני רוחניות, חינוך ומשפחה. החצר מפעילה גם מוסדות חינוך המחנכים את הדור הצעיר על פי דרכה המיוחדת של חסידות מאטערסדארף.

המסורת החסידית של מאטערסדארף משלבת בין לימוד עמוק של התורה לבין עבודת ה' בדבקות ובשמחה. האדמו"ר מדגיש את החשיבות של קיום המצוות בדקדוק, לימוד מעמיק של הש"ס והפוסקים, ושמירה על טהרת המידות והמחשבה. החסידות שומרת על מנהגים ייחודיים שעברו בירושה מדור לדור.

בתקופה המודרנית, חסידות מאטערסדארף ממשיכה לשמור על אופייה המסורתי תוך התמודדות עם אתגרי הזמן. האדמו"ר מדריך את חסידיו כיצד לשמור על ערכי התורה והחסידות בעולם משתנה, תוך שמירה על הבידוד הרוחני הנדרש לשמירת הקדושה והטהרה.

החצר מקיימת קשרים עם חצרות חסידיות אחרות ועם הנהגת העולם החרדי בישראל. האדמו"ר נוטל חלק בהתייעצויות רבניות בנושאים חשובים הנוגעים לציבור החרדי, ומשמיע את דעתו בסוגיות הלכתיות וציבוריות. החסידות ידועה בגישתה המאוזנת ובשמירה על המסורת ההונגרית המקורית.