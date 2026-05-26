קמפ דייוויד (Camp David) הוא מתחם נופש נשיאותי אמריקאי הממוקם בהרי קטוקטין שבמרילנד, כ-100 קילומטרים צפונית לוושינגטון הבירה. המתחם, המשמש כמקום מפלט ומרכז פגישות לנשיאי ארצות הברית מאז שנות ה-40, זכה לתהילה עולמית בזכות הסכמי השלום ההיסטוריים שנחתמו בו, במיוחד הסכמי קמפ דייוויד משנת 1978 בין ישראל למצרים. המקום נבחר לעתים קרובות לפגישות דיפלומטיות רגישות בשל הפרטיות, האבטחה המוקפדת והאווירה הבלתי פורמלית המאפשרת דיאלוג פתוח בין מנהיגים.

הסכמי קמפ דייוויד המקוריים נחתמו בספטמבר 1978 בין ראש ממשלת ישראל מנחם בגין לבין נשיא מצרים אנואר סאדאת, בתיווכו של הנשיא האמריקאי ג'ימי קרטר. ההסכמים היוו פריצת דרך היסטורית במזרח התיכון והובילו לחתימת הסכם השלום הרשמי בין ישראל למצרים במרץ 1979 - הסכם השלום הראשון בין ישראל למדינהערבית. המשא ומתן נמשך 13 ימים במהלכם התגברו המנהיגים על מחלוקות עמוקות והגיעו להבנות שעיצבו מחדש את המפה הגיאופוליטית של האזור.

המתחם זכה לשמו על שם דייוויד אייזנהאואר, נכדו של הנשיא דווייט אייזנהאואר, שהקים את המקום כמתחם נשיאותי רשמי בשנת 1953. לפני כן שימש המקום כמחנה קיץ לילדים ולאחר מכן כמקום מפלט לנשיא פרנקלין רוזוולט בתקופת מלחמת העולם השנייה. המתחם משתרע על שטח של כ-200 דונם ומורכב ממספר בקתות עץ, מתקני ספורט ונופש, ומערכת אבטחה מתקדמת המבטיחה פרטיות מוחלטת לאורחיו.

מעבר להסכמי 1978, קמפ דייוויד אירח פסגות דיפלומטיות נוספות בעלות חשיבות היסטורית. בשנת 2000 התקיימה במקום פסגת קמפ דייוויד השנייה בין ראש ממשלת ישראל אהוד ברק לבין יו"ר הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת, בתיווך הנשיא ביל קלינטון. למרות שפסגה זו לא הניבה הסכם, היא נחשבת לניסיון משמעותי להגיע להסדר קבע ישראלי-פלסטיני. המקום המשיך לשמש זירה למשא ומתן בסוגיות בינלאומיות מורכבות לאורך השנים.

המודל הדיפלומטי של קמפ דייוויד, המכונה "דיפלומטיית הבקתה", מתבסס על יצירת סביבה בלתי פורמלית ומבודדת המאפשרת למנהיגים לנהל דיאלוג ישיר ללא לחצים חיצוניים. הריחוק מהתקשורת, האווירה הרגועה והזמן הבלתי מוגבל מאפשרים למשתתפים להתמקד בסוגיות המהותיות ולבנות אמון אישי. גישה זו הוכיחה את עצמה כיעילה במיוחד במשא ומתן מורכב הדורש פשרות קשות ויצירתיות דיפלומטית.

המורשת של הסכמי קמפ דייוויד משפיעה על הדיפלומטיה במזרח התיכון עד היום. ההסכמים הוכיחו שניתן להגיע לשלום בין ישראל למדינות ערביות, ושימשו מודל לניסיונות שלום נוספים באזור. הסכם השלום בין ישראל לירדן משנת 1994 והסכמי אברהם משנת 2020 נתפסים כהמשך ישיר למסורת שהחלה בקמפ דייוויד. המקום עצמו הפך לסמל של תקווה לשלום ושל האפשרות להתגבר על עוינות היסטורית באמצעות דיאלוג ופשרה.