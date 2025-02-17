כיכר השבת
זריקת רימון

זריקת רימון הינה פעולה התקפית מסוכנת המשמשת בפעולות טרור ובלחימה, העלולה לגרום לנפגעים רבים ונזק משמעותי לרכוש ולתשתיות

זריקת רימון היא פעולה התקפית המתבצעת באמצעות השלכת מטען נפץ קטן ונייד, המכיל חומר נפץ ורסיסים. רימון יד הוא כלי נשק קטל שעלול לגרום לפגיעות קשות, אבדן חיים ונזק משמעותי לרכוש בטווח הפיצוץ.

בהיבט הביטחוני, זריקת רימונים משמשת הן בפעילות צבאית מבצעית והן בפעולות טרור. בעוד שבשימוש צבאי חוקי, רימונים משמשים ככלי לחימה מוגדר במסגרת פעילות מבצעית מאושרת, השימוש ברימונים בפעולות טרור מהווה פשע חמור.

ההשלכות של זריקת רימון כוללות פגיעה פיזית חמורה בגוף האדם, הלם והדף, וכן נזק לרכוש ולתשתיות. טווח הפגיעה של רימון תלוי בסוג הרימון, כאשר רסיסים עלולים להתפזר למרחק של עשרות מטרים מנקודת הפיצוץ.

כוחות הביטחון מתמודדים עם אירועי זריקת רימונים באמצעות פעילות מודיעינית, מבצעית ומשפטית. המאבק כולל איתור וסיכול מוקדם של כוונות לשימוש ברימונים, תפיסת אמצעי לחימה, ומעצר חשודים.

