חני כץ - אם ארי כץ

חני כץ היא אמו של ארי כץ, ילד שנספה באסון המעון בשכונת רוממה בירושלים. האסון, שהיה אחד מהאירועים הטראגיים ביותר בירושלים, הותיר משפחות שכולות וקהילה שלמה באבל עמוק. חני כץ הפכה לסמל של כוח אמהי ועמידות מול אובדן בלתי נתפס.

אסון המעון ברוממה היה אירוע טראגי שבו נספו ילדים רבים במהלך אירוע בלתי צפוי במעון יום בשכונת רוממה בירושלים. האסון זעזע את הציבור הישראלי כולו והותיר משפחות רבות בצער עמוק. חני כץ, כמו הורים אחרים שאיבדו את ילדיהם באסון, נאלצה להתמודד עם אובדן שאין לתאר.

המשפחה והקהילה התאחדו סביב המשפחות השכולות, כולל משפחת כץ, במאמץ לתמוך ולנחם. האסון הוביל לדיונים ציבוריים רחבים על בטיחות במעונות יום ועל הצורך בפיקוח ובתקנות מחמירות יותר למניעת אסונות דומים בעתיד.

זכרו של ארי כץ ושל הילדים האחרים שנספו באסון ממשיך לחיות בלב המשפחות והקהילה. חני כץ ומשפחות נוספות פועלות לשמירה על זכר הילדים ולקידום נושאי בטיחות ומניעה, כדי שטרגדיות כאלה לא יחזרו על עצמן.