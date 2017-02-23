במפגש רב הערכה, אירח הרב הראשי לישראל הגר"ק בר בלשכתו את נציגי הנהלת מאוחדת | הרב הראשי התרשם מהפעילות הענפה עבור הציבור החרדי ויצא בקריאה נחרצת: "בדיקות מצילות חיים הן חובה גמורה מהתורה", אמר הגר"ק בר, וציין כי "בדיקות שגרתיות וחיסונים הם חלק משמירת הנפש עליה הצטווינו"
ברכה מיוחדת איחל הגאב"ד הרב יצחק טוביה וייס את מאוחדת על פתיחת המרפאה החדשה בתוך שכונת מאה שערים לטובת הציבור המתגורר בשכונה אשר יקל על הציבור ויחסוך מהם להתרוצץ מחוץ לשכונה לצרכי הרפואה (בריאות, שיווקי)
מהנתונים שנחשפים עולה כי קופת חולים מאוחדת סיימה את השנה עם הצטרפות שיא ומובילה בין כל קופות החולים. מנהל מחוז מרכז במאוחדת אלישע הוסמן: ״אנו רואים בכך אתגר ומחויבות כשבכוונתנו להמשיך ולפעול להעניק את שירותי הרפואה הטובים ביותר" (בריאות, שיווקי)
מהלך זה הוא אחד מהצעדים הרבים שנוקטת הנהלת הקופה בהובלת המנכ"ל זאב וורמברנד להצבתה כגורם מוביל, איכותי ותחרותי במתן שירותי בריאות לאזרחי ישראל. עם השלמת העסקה תהיה מאוחדת שותפה בבתי החולים החדשים לצד בית החולים הוותיק משגב לדך בירושלים אשר עבר שדרוג של ממש בשנה האחרונה (בריאות, שיווקי)
השילוב המצליח בין מאוחדת לציבור החרדי לא מתבטא רק בטיפול הרפואי והקמת מרפאות בריכוזים החרדיים תוך התאמה למגזר, אלא גם במינוי מנהלים בכירים לצד נותני שירות מתוך המגזר, במטרה להעמיק את הקשר עם המבוטחים ולהיות קשובים לצרכיהם • ראיון עם רבקי בר עזר, שמונתה לאחרונה למנהלת איכות השירות במחוז ירושלים ומהווה השראה באופן בו היא רואה את תפקידה (בריאות, שיווקי)
נכון, ט"ו בשבט חלף ועבר לו, אבל הפירות היבשים עדיין כאן ואנחנו עומדים לנצל אותם כראוי: מתכון לחלה עם פירות יבשים ואגוזים - תוספות קראנצ'יות מתוקות וריח חלות שעוטף את הבית. מי צריך יותר מזה? (מתכונים לשבת, שיווקי)