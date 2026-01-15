בביקור מרגש ומיוחד בלשכת הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר שליט"א, הציגו נציגי הנהלת קופת חולים מאוחדת את תנופת העשייה והרחבת שירותי הרפואה בקהילה החרדית, בדגש על התרחבות משמעותית מאוד של הקופה בקרב המגזר החרדי באזור ירושלים.

בביקור השתתפו מנהל מחוז ירושלים במאוחדת עופר משולם, מנהל המגזר החרדי הרב משה ברים, מנהל מרחב מרכז יונתן רובינשטיין, ומנהל השיווק של מחוז ירושלים יהודה לוי.

במהלך המפגש, הציגו נציגי מאוחדת בפני הרב הראשי לישראל את מחויבותה לציבור החרדי, כקופה המבטחת את הנתח הגדול ביותר במגזר. הרב הראשי הביע את התרשמותו העמוקה מהתאמת השירותים הרפואיים לאורח החיים החרדי ומההשקעה הניכרת בפריסת מרפאות ושירותי מומחים בלב הריכוזים החרדיים.

במסגרת המפגש עלה נושא העלאת המודעות לרפואה מונעת. נציגי הקופה הציגו את הקמפיינים הייעודיים שמובילה הקופה, המדברים בשפה המותאמת למגזר ונועדו לעודד משפחות לשמור על שגרת בדיקות. הרה"ר חיזק את ידיהם וציין כי ההסברה היא כלי קריטי להגברת המודעות לבדיקות מצילת חיים.

בשיאו של המפגש, התייחס הרב הראשי הגר"ק בר לנושא החשוב של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", וביקש להעביר באמצעות הנהלת מאוחדת קריאה נרגשת לציבור: "התורה מדברת על שמירת הגוף. אדם יכול, לפעמים, על ידי חיסון פשוט - להציל חיים. מה כואב הלב לשמוע על ילדים שנפגעו כי ההורים לא חיסנו אותם מחצבת או אדמת".

הרב הזכיר את דברי הרמב"ם בפירוש המשניות, שכותב כי כשם שאדם אינו יכול לצפות לשבוע בלי לאכול, כך אינו יכול לצפות להיות בריא מבלי להשתמש באמצעי הרפואה שהבורא נתן לנו בחסדיו. "אדם חייב לעשות בדיקות שגרתיות על פי הנחיות הרופאים, בכל גיל ובכל מצב. זו השתדלות שהיא חובה גמורה מהתורה", הדגיש הרב הראשי. "כל אחד צריך לעודד את בני ביתו ומשפחתו ללכת ולעשות את הבדיקות. ובפרט כשמדובר על בדיקות מצילות חיים, כפי שראינו בחוש, שאימהות רבות שנבדקו – ניצלו. הדבר הזה הוא בנפשנו. אחרי שאנחנו עושים את ההשתדלות - הקב"ה ישלח לנו ברכה והצלחה ויקוים בנו 'והסירותי מחלה מקרבך'".

לאחר מכן, במהלך השיחה הממושכת, הציגו מנהל המגזר החרדי משה ברים ומנהל מרחב מרכז יונתן רובינשטיין את המהפכה השירותית שעוברת על מרפאות הקופה בריכוזים החרדיים. הם פירטו בפני הרב הראשי לישראל את המאמצים המושקעים ביצירת שפה משותפת בין הצוותים הרפואיים לבין המטופלים, מתוך הבנה עמוקה של אורח החיים והצרכים הייחודיים. הגר"ק בר הקשיב בקשב רב לסקירה על פריסת המרפאות החדשות והביע את הערכתו על כך.

הגר"ק בר חתם בברכה חמה לנציגי הנהלת הקופה, שימשיכו לעשות חיל ולזכות את הציבור בשירותי רפואה איכותיים מתוך מסירות.

עופר משולם, מנהל מחוז ירושלים במאוחדת ציין, כי "הביקור אצל הרב הראשי הוא רגע של חיזוק עבורנו. האחריות שלנו כלפי הציבור החרדי היא עצומה, ודבריו של הרב בר נותנים משנה תוקף למשימה שלנו: לא רק לטפל בחולים, אלא להוביל את תחום המניעה והבדיקות השגרתיות כדי לשמור על בריאות איתנה של לקוחותינו".

יהודה לוי, מנהל שיווק מחוז ירושלים במאוחדת אמר: "אנחנו פועלים ביום-יום כדי להנגיש לציבור את כלל הכלים הרפואיים המתקדמים ביותר. לשמוע מהרב הראשי דברים כל כך נחרצים על חשיבות הבדיקות והחיסונים כחובה תורנית, זוהי קריאת כיוון חשובה שמעניקה רוח גבית לכל פעילות השיווק וההסברה שלנו במחוז".

הרב משה ברים, מהל המגזר החרדי ציין כי "היחס החם שהתבטא בביקורנו אצל הרה"ר הגר"ק בר, מדבר בעד עצמו, ומוכיח כי מאוחדת – שחרטה על דגלה את העלאת המודעות לחיסונים ולמניעת מחלות בקרב הציבור, פועלת ברוח התורה וההלכה והדבר מהווה המשך ישיר לקשר ההדוק של מאוחדת עם פוסקי ההלכה המובהקים, לכל אורך הדרך".