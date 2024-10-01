אווירה של אימת הדין הורגשה הבוקר (שני) בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק. לאחר תפילת שחרית, התכנסו גדולי ישראל ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, למעמד התרת נדרים.במראה מיוחד ומרגש, כשהתלמידים מסובבים אותם כחומה בצורה, התיישבו ראשי הישיבה זה מול זה והתירו זה לזה את הנדרים, השבועות והאיסורים שקיבלו על עצמם בשוגג במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
