עצרת הענק שתוכננה לסוף השבוע בוטלה - במקומה יתקיימו עצרות תפילה מקומיות | פרובוקציה ב'נחלת': כך הצליח עובד התחזוקה למנוע הסלמה | לא תאמינו - אבל זו הסיבה שגרמה לחסידים קשור 'גארטל' ארוך ולבן מחוץ לבניין | בג"ץ שוב מקבל עתירה קנטרנית: זו הסנקציה הכלכלית החדשה נגד בחורי הישיבות, הפעם: דרך הביטוח הלאומי | הלם בכפר חב"ד: 'סליק' נשק התגלה באקראי - המשטרה חוקרת | סיקור מיוחד בפרסום ראשון: מה עומד מאחורי ההסלמה במלחמות העבריינים בבני ברק, וגם; האם המשטרה ידעה מראש על היתכנות אירוע אלים הלילה בציר ז'בוטינסקי? (מעייריב)