בקומת השטיבלעך שבבניין המפואר של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק, נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר. הכלה היא בת לבנו הרה"צ אהרן רוקח, חתן אב"ד ראצפערט ברזיל; עם החתן, בנו של הרה"ג ניסן משה גראס, בן האדמו"ר מהאלמין וחתן הרה"צ יצחק אייזיק כהנא מספינקא (חסידים)
בהיכל הטישים בחצה"ק נדבורנה נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מנדבורנה, חתן המצוות כמר יואל הורוויץ, בן לחתנו הרב יהודה הורוויץ, בהרה"צ ר' יצחק מאיר הורוויץ אב"ד ראצפערט ברזיל | החסידים הסבו לסעודה של מצווה, וחתן המצוות נשא פלפול כנהוג, בסיומה קם האדמו"ר לריקוד נלהב עמו (חסידים)