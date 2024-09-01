אבלים וחפויי ראש ליוו מאות אנשים בערב שב"ק אחר חצות היום את הרבנית הצדקנית ממודז'יץ ע"ה מחברתו הטהורה של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בניה האדמו"רים ממודז'יץ וקוזמיר צעדו יחדיו אחר מיטתה בכל מהלך ההלוויה בבני ברק, החל מביהמ"ד קוזמיר, דרך ביהמ"ד מודזיץ ועד ליציאה מהעיר בדרכה לעיה"ק ירושלים שם נטמנה ב'הר הזיתים' סמוך לקבר בעלה זצ"ל | תיעוד דומע (חסידים)
