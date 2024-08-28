מעמד כבוד התורה ומבחן פומבי לעשרות תלמידים נבחני מסגרת "עמלים" לעידוד שינון וידיעת הגמרא בתלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז ירושלים שנערך בראשות האדמו"ר מצאנז | המעמד נערך ברוב פאר והדר לכבודה של תורה בהשתתפות ההורים והסבים האדמורי"ם והרבנים הגאונים, כשבאמצע המבחן הפומבי הופיע האדמו"ר מצאנז שנשא דברות קודש וגם בחן את התלמידים (חסידים)
