לאחר ביקור ממושך של האדמו"ר מבאסטאן בארה"ק, נפרדו החסידים מהרבי ברינה וגילה בסיום שמחת שבע הברכות לנכדתו, בת לחתנו הרה"ג ר' מרדכי ברזובסקי, בן האדמו"ר מסלונים. לאחר ריקודי השמחה, עברו החסידים בסך לברכת 'צאתכם לשלום' לקראת המראתו של הרבי חזרה למעונו בארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ מכל קצוות הארץ, נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת הפארשפיל לקראת נישואי נינת האדמו"ר, נכדה לחתנו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש | במהלך השמחה הזמין האדמו"ר את החסידים לסעודת הודיה רבתי | הרבי צפוי לצאת לטיפול רפואי בלוס אנג'לס וישוב לקראת חג הפסח | הצלם שוקי לרר השתתף באירוע הענק, קיפץ בין החסידים על הפארנצעס ומגיש תיעוד מרהיב מהשמחה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דושינסקיא בירושלים, נערכה במוצאי שבת נחמו, מסיבת מלווה מלכה, בשילוב מעמד 'צאתכם לשלום', לכבודו של הרה"צ רבי מרדכי זאב דושינסקיא, בן זקוניו של האדמו"ר, לקראת קביעת משכנו בעיר ואם בישראל בורו פארק בארה"ב (חסידים)