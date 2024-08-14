אריזה לחופשה משפחתית היא כמו לשחק בטטריס במצב מומחה- עם כיסוי עיניים. יש לכם מזוודה אחת, הר של בגדים, והתחושה המציקה הזו שאתם שוכחים משהו חשוב. אתם רק מחכים לרגע הזה בחוף שבו אחד הילדים מודיע שלא ארזו לו בגד ים- כך תצלחו את משימת האריזה בשלום (משפחה, חופש)
המשגיח של ישיבת קול תורה ומאור התורה, יצא בשבוע שעבר לחופשה משפחתית בהרי האלפים בצרפת. במוצ"ש, הוא לא חש בטוב ופונה לבית החולים, שם ניסו הרופאים להילחם על חייו אך למגינת לב משפחתו ותלמידיו, הוא נפטר
אם להיות כנים, ייתכן שבמחשבה ראשונה, תל אביב לא הייתה אמורה להיות היעד שלכם לחופשה הבאה. אבל דווקא בגלל זה, כדאי לעצור לרגע ולקבל נקודת מבט חדשה על העיר הגדולה, עם חופשה אורבנית שונה אך נפלאה בנוף החופשות הסטנדרטיות
החברים כבר מתארגנים לחופשת בין הזמנים אבל עוד לא החלטתם לאן? מחפשים חופשה משפחתית מהנה ומאתגרת? מחפשים אקשן, פעילויות והרבה מים? תכירו את טרק ים אכזיב - מרכז תיירות וספורט ימי. בשמורת הטבע המופלאה, על חוף אכזיב ליד ראש הנקרה, תוכלו לממש את ההרפתקאה הגדולה שלכם הקיץ
איך אפשר להעביר יום שלם בחופשה עם כל הילדים, הקטנים והגדולים, ביחד ובכייף? התשובה לכך כנראה תהיה בחוויה בחווה. רכיבה על חמורים, מגלשות מים, פינת ליטוף ועוד ועוד. כן, הכל כלול במחיר. כן, התשלום הוא על כל היום ואפשר לצאת ולחזור. כן, המחיר הוא באמת זול
מתי בפעם האחרונה יצאתם כל המשפחה ליום כייף אחד, מלא בפעילויות לילדים במחיר שווה לכל נפש? החווה של חוה מזמינה אתכם ליהנות בפינת החי הענקית שבקיבוץ חפץ חיים: רכיבה, פינת ליטוף, ג'ימבורי ועוד
לקראת בין הזמנים, כיכר השבת בפרוייקט מיוחד אוסף עבורכם את כל המקומות שבהם אתם פשוט חייבים לבקר: פעילויות, אטרקציות וכל מה שצריך לקראת חופשת הקיץ שתזכרו עוד המון זמן. הפעם הבאנו לכם את הטרנד שסחף את הארץ ועכשיו גם לציבור החרדי
לטייל בין היצירות המוארות בתאורה מרהיבה בזמן השקיעה. לפתור כתב חידה מלא בחידות ומשימות ובסוף להכין מזכרת ייחודית ואישית שלכם – כל אלו ועוד המון חוויות והפתעות יחכו לכם במיני ישראל במהלך החופשה
כל קיץ חוזרים לשאלה הרת הגורל: מה עושים עם הילדים היום? הם כל יום רק רוצים ללכת לבריכה, וההורים רוצים רק לנוח...קבלו מאתנו הצעה לחופשה משפחתית שיש בה הכל: אווירה ביתית, שקטה, שלל אטרקציות לילדים. אפשרי?