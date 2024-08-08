לרגל ימי השובבי"ם, הגיע האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט להיכל ישיבת 'חכמת התורה', מיסודו של גאב"ד בד"ץ העדה החרדית הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל, למסור שיחת קודש בפני הבחורים | במהלך השיחה, שנסובה על ענייני השעה והתעלות בימים אלו, שתו הבחורים בצמא את דבריו המעוררים | לאחר מכן עברו התלמידים להתברך אצל האדמו"ר, שחיזקם להמשיך בשקידת התורה ובקדושת הימים (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'חכמת התורה' אשר יסד הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס זצ"ל גאב"ד ה'עדה החרדית' התאספו השבוע תלמידי הישיבה ובוגריה לעצרת התעוררות במלאת שנתיים ימים להסתלקותו לשמי מרום | בצהרי היום פקדו תלמידי הישיבה את הציון הק' במרומי הר הזיתים בירושלים, להעתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט (חרדים)